Sono aperte le iscrizioni per il corso di perfezionamento Conceptual Design of Games and XR, promosso da Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti Dime dell’Università di Genova.

Una formazione completa per acquisire competenze trasversali sulla progettazione di videogiochi e sull’applicazione delle tecnologie di realtà aumentata e virtuale nei settori industriali e aziendali.

Un programma completamente online con una articolazione didattica part time e flessibile è adatto per incontrare ogni diversa esigenza e fornirà tutte le competenze per progettare giochi coinvolgenti e innovativi, esplorando gameplay, grafica, narrazione, user experience e le tecnologie emergenti come AR/VR.

In programma:

Progettazione videoludica (gameplay, grafica, narrativa, user experience)

Tecnologie avanzate AR/VR

Marketing, comunicazione e gamification

Creazione e presentazione di progetti a publisher

Iscrizioni entro il 12 settembre 2025

Per informazioni cliccare qui