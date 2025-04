“Dopo molti giorni di attesa ancora nulla di fatto sugli indennizzi per i lavori di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente. Nonostante i lavori siano in fase finale. Inoltre, non si sono svolti in contraddittorio i rilievi del rumore e delle vibrazioni subite riducendo le garanzie dei sestresi interferiti dal cantiere”. È quanto si legge in una nota di Ape Confedilizia, la maggiore associazione della proprietà immobiliare.

Vincenzo Nasini, vicepresidente nazionale di Confedilizia e presidente di Ape Genova, e Paolo Prato, presidente della Federazione Ligure della Proprietà edilizia e Presidente di Ape Imperia, in una nota segnalano che “La situazione di Sestri Ponente non sta progredendo verso una soluzione e si presentano luci e ombre. Da una parte Confedilizia accoglie positivamente la volontà del presidente Bucci di avviare dei tavoli Pris e la necessità sollevata dal Comune di Genova di trovare i fondi per gli indennizzi». Ma si deve appunto passare dalle parole ai fatti. Ape Confedilizia ricorda anche che Assoutenti, Adoc, Adiconsum, Federconsumatori, Confedilizia, Rappresentanti dei Comitati dei Cittadini di Sestri, Sindacati Spi Cgil hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico a valle dell’incontro avvenuto il 28 febbraio scorso, in quanto, da oltre un mese attendono procedure certe per valutare e risarcire i soggetti danneggiati. Ma fino a oggi quel tavolo tecnico non si è ancora riunito”.

“Le associazioni dei danneggiati – aggiungono Nasini e Prato – stanno valutando di convocare i propri associati per definire le azioni future e, qualora non ricevessero celeri e adeguate risposte, di avviare i contenziosi»

Confedilizia valuta, inoltre, positivamente la presentazione dell’interpellanza parlamentare da parte di Roberto Traversi, parlamentare ligure, con la quale è stata chiesta l’effettuazione tempestiva dei rilievi del rumore, delle vibrazioni e degli altri parametri ambientali al fine di valutare con precisione gli effetti dei lavori sugli immobili coinvolti e determinare il giusto ristoro per gli interessati, nonché di fondamentale importanza il reperimento dei fondi necessari.