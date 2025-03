La Camera di Commercio di Genova ha lanciato un avviso pubblico per selezionare 12 piccole e medie imprese liguri che potranno beneficiare gratuitamente di un audit energetico. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Doppia transizione digitale ed ecologica”, mira a supportare le pmi nell’adozione di pratiche ecologiche e nell’efficientamento energetico.

Cos’è l’audit energetico?

L’audit energetico è un’analisi approfondita dei consumi energetici aziendali per l’erogazione del quale la Camera di Commercio si avvale del supporto tecnico di Ire spa, il servizio offre alle aziende una valutazione dei fabbisogni energetici, dei consumi e delle aree in cui è possibile migliorare l’efficienza. L’obiettivo è individuare soluzioni per ridurre i costi energetici e ottimizzare i processi produttivi, contribuendo alla sostenibilità e alla competitività delle PMI per favorire l’uso di fonti rinnovabili.

Chi può partecipare?

Possono aderire le pmi che:

operano nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Genova

sono attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese

sono in regola con il pagamento del diritto annuale e gli obblighi contributivi

non sono in fallimento o altre situazioni simili

Come aderire?

Le imprese interessate devono inviare la domanda via pec alla Camera di Commercio di Genova, allegando la documentazione richiesta. Le candidature sono aperte fino ad esaurimento dei fondi. Il bando completo e i dettagli sono disponibili sulla pagina dedicata del sito della Camera di Commercio di Genova.

L’efficienza energetica non solo riduce i costi, ma aiuta le imprese a rispondere alle normative europee in materia di sostenibilità. Con questo audit gratuito, le pmi genovesi possono ottenere indicazioni su come migliorare i loro consumi energetici, diventando più sostenibili e competitivi.