Leonardo, i candidati per il rinnovo del cda, Mef propone Macrì presidente

Sono stati rese note le liste dei candidati al nuovo consiglio di amministrazione di Leonardo. I canndidati saranno eletti dalla prossima assemblea ordinaria degli azionisti della società, prevista in unica convocazione il 7 maggio 2026.

Lista n. 1, presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo:

Francesco Macrì

Elena Vasco

Lorenzo Mariani

Rosalba Veltri

Trifone Altieri

Enrica Giorgetti

Francesco Soro

Cristina Manara

Lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali complessivamente titolari dell’1,073% circa del capitale sociale di Leonardo:

1. Dominique Levy

2. Roberto Diacetti

3. Elena Grifoni

4. Maurizio Tucci

L’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di presentazione della lista di candidati e in relazione agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea connessi alla nomina del consiglio di amministrazione, ha comunicato la volontà:

− di determinare in dodici il numero dei componenti del nominando consiglio di amministrazione

− di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando consiglio di amministrazione ;

− di proporre all’assemblea la nomina del candidato Francesco Macrì alla carica di presidente del nominando consiglio di amministrazione ;

− di proporre all’assemblea di confermare in 80.000 euro lordi annui il compenso per i componenti il consiglio di amministrazione e di riconoscere al presidente un compenso di 90.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Le liste sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.leonardo.com, sezione “Assemblea Azionisti 2026”) nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it), corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dalla disciplina.