Tre alloggi Arte a Dolceacqua pronti per la locazione: pubblicato l’avviso

Nuove opportunità abitative nell’entroterra imperiese. L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Imperia annuncia la pubblicazione dell’avviso pubblico per la locazione di tre alloggi di proprietà Arte nel Comune di Dolceacqua, in località San Giorgio.

Il bando rientra nel programma sperimentale “20.000 abitazioni in affitto” (ex legge 21/2001) e punta a mettere a disposizione nuove soluzioni abitative, contribuendo a rispondere alla crescente domanda di casa sul territorio.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate tramite raccomandata oppure consegnate direttamente presso la sede Arte di Imperia, negli orari di apertura indicati nell’avviso ufficiale.

«Continuiamo a lavorare per un’edilizia residenziale che non isoli, ma includa e che sia sempre più diffusa sul territorio per intercettare così le reali necessità delle persone – spiega l’assessore regionale alle Politiche Abitative Marco Scajola – Con questo bando mettiamo a disposizione tre alloggi moderni, all’avanguardia dal punto di vista energetico che si riveleranno certamente accoglienti e a misura dei futuri assegnatari. Alle grandi opere completate e in corso portate avanti in questi anni insieme ad Arte Imperia, affianchiamo una costante attenzione verso tutto il territorio».

«Si tratta di un intervento concreto che rafforza l’offerta abitativa pubblica in una zona strategica della nostra provincia − dichiara l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini − vogliamo dare risposte reali a chi fatica ad accedere al mercato privato, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio esistente e promuovendo una gestione sempre più efficiente e vicina ai cittadini».

«Ringrazio l’assessore regionale Marco Scajola, Arte Imperia e il suo amministratore unico Antonio Parolini, per questa iniziativa – conclude il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola – in queste settimane ci sono giunte numerose richieste da parte di persone alla ricerca di appartamenti nel nostro Comune: una domanda che cresce giorno dopo giorno, anche da parte di giovani famiglie. In attesa del nuovo Piano Regolatore, questo intervento rappresenta un’importante risposta a tali esigenze».

L’avviso completo con requisiti e modalità di partecipazione sarà consultabile sul sito istituzionale di Arte Imperia.