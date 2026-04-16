Borse deboli, l’ottimismo di Trump sul conflitto in Medio Oriente non convince i mercati

Rincarano i prezzi del petrolio e del gas

Di: 1 min.
Borsa orso toro
Borsa

Chiusura debole per le Borse europee, le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui il conflitto con l’Iran è “vicino alla risoluzione” non rassicurano gli investitori. Milano segna -0,27%, Madrid -0,53%, Londra +0,29%, Parigi -0,14%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 77 punti (variazione +0,16%, rendimento Btp 10 anni +3,81%, rendimento Bund 10 anni +3,04%)

Piazza Affari

A Milano corre Amplifon (+5,68%), brillano Mediobanca (+2,73%) e Mps (+2,17%). In coda Nexi (-2,59%).

Energia

I prezzo del petrolio sono in netto rialzo, con il Brent sopra i 96 al barile e il Wti vivino ai 93 dollari. Il gas naturale europeo (Ttf) registra un calo, attestandosi a circa 43,6 dollari per MWh.

Valute

L’euro/dollaro Usa continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 4.809 dollari l’oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,23%.