Raise si avvia a conclusione, l’ecosistema dell’innovazione ligure presenta i risultati

Il progetto è coordinato da Cnr, UniGe e Iit con una rete di pmi e istituzioni locali

Raise (Robotics and ai for socio-economic empowerment), progetto selezionato tra gli 11 ecosistemi dell’innovazione nazionali dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si avvia a conclusione: risultati, impatto e prospettive sono stati presentati nell’evento “Raise Connections” che si è svolto al Palazzo della Borsa di Genova.

Il progetto, coordinato da Consiglio nazionale delle Ricerche, Università di Genova e Istituto italiano di tecnologia, con una vasta rete di partner affiliati tra piccole e medie imprese e istituzioni locali, ha avuto l’obiettivo di consolidare l’innovazione tecnologica e le competenze già presenti sul territorio ligure come “motore” in grado di alimentare i nuovi processi industriali e produttivi tramite la robotica e l’intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai domini della logistica e della portualità, della città e dei territori sostenibili, della salute e dell’ambiente.

«Le prospettive per il futuro di Raise – ha detto Cristina Battaglia, Programme Manager Raise – e le azioni che verranno condotte nei prossimi anni sono state definite nell’ambito del Piano strategico per il consolidamento e la valorizzazione dei risultati dell’ecosistema che è già in fase attuativa: l’obiettivo è quello di generare impatto e valore grazie alle tecnologie ed alle competenze sviluppate da Raise. Il Piano è già nella sua fase attuativa: Raise è coordinatore di due progetti, uno finanziato dal Mur dedicato allo sviluppo di gemelli digitali orientati al paziente per lo sviluppo di terapie personalizzate per malattie neurodegenerative (progetto Gemini) e uno finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo per l’introduzione di tecnologie robotiche e di AI nella filiera delle imprese turistiche e culturali (progetto Artour). Raise partecipa inoltre come co-proponente al progetto Pass (anch’esso finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca) dedicato alla pianificazione territoriale sostenibile in chiave One Health e partecipa al progetto Glow-Ce avviato nell’ambito del programma Interreg Central Europe finalizzato al sostegno dell’imprenditoria femminile».

L’ecosistema Raise si rafforza e prosegue le proprie attività attraverso il rafforzamento della dimensione nazionale e internazionale delle collaborazioni mantenendo una strettissima connessione con il territorio ligure e con il sistema dell’innovazione della Liguria.