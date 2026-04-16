Gems Experience, prosegue la collaborazione turistica tra Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana

Proseguono le attività del Gems Experience, il Consorzio Turistico Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana aderente a Confcommercio La Spezia.

Nella giornata di ieri, il consorzio Gems Experience si è riunito al Grand Hotel Portovenere, al Palmaria Restaurant, con l’obiettivo di rafforzare la coesione e la cooperazione tra le diverse realtà aderenti per creare nuove sinergie e migliorare ulteriormente l’offerta turistica del territorio.

Massimo Conti, direttore del Consorzio Turistico Gems Experience, dichiara: «Ringraziamo i consorziati per il lavoro svolto: siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, frutto di un impegno condiviso e di una forte sinergia tra gli operatori, con l’obiettivo di promuovere al meglio il nostro territorio. Occasioni come questa rappresentano momenti fondamentali di formazione e confronto, utili a migliorare la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti ai visitatori».

In occasione dell’incontro è stata rinnovata la convenzione tra Confcommercio La Spezia, il Consorzio turistico Golfo dei Poeti e il Grand Hotel Portovenere con il Palmaria Restaurant, con l’intento di offrire alle aziende associate nuove opportunità di servizio a condizioni esclusive.

Il Grand Hotel Portovenere e il Ristorante Palmaria propongono per tutto il 2026 un’offerta dedicata alle imprese aderenti alla realtà di Confcommercio La Spezia, che consente di usufruire di vantaggi per esigenze professionali e per il tempo libero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0187 5985134 e all’email servadei@confcommerciolaspezia.it