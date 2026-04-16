Si è svolta oggi a Genova una giornata dedicata alla formazione e alla crescita delle competenze imprenditoriali nel mondo agricolo, protagonista il Coordinamento Donne Coldiretti Liguria con una serie di appuntamenti tra territorio, aziende agricole e progettualità innovative. All’iniziativa ha partecipato anche Mariafrancesca Serra, responsabile nazionale di Donne Coldiretti. Nel pomeriggio è stato firmato l’accordo tra Donne Coldiretti Liguria e Global Thinking Foundation.

La giornata si è aperta presso l’azienda agricola Serre sul Mare, realtà specializzata nella coltivazione del basilico e simbolo di eccellenza produttiva del territorio ligure. La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto con le imprenditrici agricole e di approfondimento sul valore delle filiere locali. Successivamente il gruppo si è spostato a Genova centro per il momento di coordinamento e il pranzo al Mercato Campagna Amica di via Del Campo, ospiti di Alalunga – Pescatori in Città di Busca Davide, in un contesto che ha valorizzato le produzioni locali e la rete agroalimentare regionale.

La firma dell’accordo tra Donne Coldiretti Liguria e Global Thinking Foundation ha dato ufficialmente avvio al progetto formativo “Donne al Quadrato”, già approvato dal Coordinamento regionale a febbraio 2026. Il progetto punta a rafforzare le competenze economico-finanziarie delle imprenditrici agricole, promuovendo maggiore consapevolezza, autonomia gestionale e capacità di pianificazione. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di educazione finanziaria e gestione dell’impresa agricola, rafforzando la capacità delle imprenditrici di pianificare e sviluppare la propria attività in modo più strutturato. Promuovere l’inclusione finanziaria delle donne imprenditrici attraverso la formazione, strumento decisivo per costruire autonomia economica e nuove opportunità di crescita, soprattutto in un settore strategico come quello agricolo.

«Con questo progetto– spiega Anna Fazio, responsabile del Gruppo Donne Coldiretti Liguria – rafforziamo un percorso concreto di crescita e consapevolezza economica per le nostre imprenditrici . L’educazione finanziaria rappresenta oggi uno strumento indispensabile per affrontare le sfide del mercato e consolidare le imprese agricole. Donne al Quadrato è un’opportunità importante per fornire strumenti pratici e strategici alle nostre associate. Così facendo, accompagniamo le imprenditrici in un percorso di autonomia e consapevolezza, rafforzando il loro ruolo all’interno del sistema agricolo regionale».