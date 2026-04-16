Liguri in Borsa: tonfo di Aedes, volano Circle, Maps, Redelfi

Tra le quotate liguri o di interese per la Liguria oggi netto calo di Aedes, brillano Circle, Maps, Redelfi
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,078
|-6,70%
|0,0836
|Bper Banca
|12,212
|-1,60%
|12,436
|Centrale del Latte d’Italia
|4,80
|+1,27%
|4,76
|Circle
|11,85
|+3,04%
|11,50
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|3,91
|-0,76%
|3,98
|Erg
|21,66
|-1,10%
|21,90
|Fincantieri
|13,665
|-0,83%
|14,10
|Gismondi 1754
|1,35
|-0,74%
|1,35
|Iren
|2,588
|+0,70%
|2,57
|Leonardo
|57,98
|-0,24%
|58,00
|Maps
|2,50
|+3,31%
|2,49
|Orsero
|16,30
|-0,99%
|16,36
|Racing Force
|4,65
|-0,43%
|4,65
|Redelfi
|11,36
|+2,16%
|11,18
|Rt&L
|3,755
|+1,76%
|3,75
|Sanlorenzo
|33,58
|+0,90%
|33,48