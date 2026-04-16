Liguri in Borsa: tonfo di Aedes, volano Circle, Maps, Redelfi

In ribasso Bper, Leonardo e Fincantieri

Di: 1 min.
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Tra le quotate liguri o di interese per la Liguria oggi netto calo di Aedes,  brillano  Circle, Maps, Redelfi

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,078 -6,70% 0,0836
Bper Banca 12,212 -1,60% 12,436
Centrale del Latte d’Italia 4,80 +1,27% 4,76
Circle 11,85 +3,04% 11,50
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 3,91 -0,76% 3,98
Erg 21,66 -1,10% 21,90
Fincantieri 13,665 -0,83% 14,10
Gismondi 1754 1,35 -0,74% 1,35
Iren 2,588 +0,70% 2,57
Leonardo 57,98 -0,24% 58,00
Maps 2,50 +3,31% 2,49
Orsero 16,30 -0,99% 16,36
Racing Force 4,65 -0,43% 4,65
Redelfi 11,36 +2,16% 11,18
Rt&L 3,755 +1,76% 3,75
Sanlorenzo 33,58 +0,90% 33,48