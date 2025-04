Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia Liguria, ha comunicato al segretario nazionale On. Antonio Tajani la sua nomina come commissario provinciale ad interim di Forza Italia La Spezia a seguito delle dimissioni, avvenute la scorsa settimana, di Giorgio Cozzani.

Tale decisione è stata assunta per garantire continuità e piena operatività nell’azione politica del movimento sul territorio, in attesa delle determinazioni definitive da parte della segreteria regionale in accordo con i dirigenti ed eletti del Movimento Azzurro di La Spezia.