C’è anche Sestri Levante tra le città dove Harley&Dikkinson, società da oltre 20 anni attiva nel settore della riqualificazione immobiliare, aprirà 160 negozi fisici (HD One-Stop-Shop) in franchising. Sono 50 le aperture già previste entro il 2025 a partire dalle città principali. Harley&Dikkinson, punta a trasformare radicalmente il settore creando una rete capillare che renda accessibili informazioni e servizi di riqualificazione a chiunque, ovunque si trovi.

Un’operazione che risponde alle richieste della direttiva europea Case Green, che chiede agli Stati membri di ridurre il consumo di energia degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035 e introduce l’importanza di creare HD One-Stop-Shop, punti informativi che guidino cittadini e professionisti attraverso processi di riqualificazione più consapevoli e di qualità.

I punti HD One-Stop-Shop saranno gestiti da affiliati in franchising e porteranno sul territorio in particolare il progetto di AgoràHD, sistema di garanzia di risultato e di pagamento che mette a disposizione diversi strumenti dedicati alla ristrutturazione, dal preventivatore fino alle soluzioni finanziarie, passando dal cantiere digitale.

In un contesto nazionale dove oltre il 67% degli edifici residenziali è classificato nelle tre classi con maggior dispendio di energia (E, F e G), ogni punto vendita intende fornire consulenza, supporto operativo e un network qualificato di professionisti per la ristrutturazione di appartamenti, ville e condomini, diventando al tempo stesso un punto di riferimento per imprese edili, amministratori di condominio e tecnici come architetti, ingegneri e geometri.

A guidare l’operazione sul territorio italiano sarà Luca Ghidini, retail strategist di Harley&Dikkinson, che spiega: «Con questo progetto vogliamo rispondere non solo alle sfide poste dalla Direttiva Case Green, ma anche alle esigenze reali del mercato immobiliare italiano. I nostri HD One-Stop-Shop rappresentano una risorsa fondamentale e un punto di riferimento sicuro per accompagnare cittadini e operatori verso una transizione ecologica consapevole e di qualità, in linea con la mission e i valori di Harley&Dikkinson, di creare valore non solo ambientale ma anche sociale. Il progetto franchising di Harley&Dikkinson è, senza dubbio, il più complesso e stimolante che io abbia mai gestito nel corso della mia carriera. Si tratta di un’iniziativa che, con la sua implementazione, detterà nuove regole nel business delle ristrutturazioni e della sostenibilità nel settore delle opere edili: una sfida che punta a innovare il mercato e ambisce a migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo una cultura della riqualificazione responsabile e sostenibile».

Per rafforzare il supporto alla filiera della ristrutturazione, Harley&Dikkinson ha inoltre annunciato la nomina di Massimo Bussola come nuovo supply chain e product marketing director, che si occuperà di ampliare e ottimizzare ulteriormente i servizi di AgoràHD coinvolgendo anche il mondo della produzione, della distribuzione e degli showroom: «Riqualificare un immobile o un appartamento è un processo complesso che richiede l’attivazione e il coordinamento di molte professionalità. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un panorama edilizio in continuo cambiamento e dall’introduzione della Direttiva Case Green, è fondamentale che le migliori imprese sappiano distinguersi e consolidare le proprie posizioni di mercato. Il nostro obiettivo è supportare gli attori della filiera – dal progettista, all’impresa, dall’impiantista allo showroom – a raggiungere questi traguardi, attraverso un ecosistema che integra tecnologia, sostenibilità e garanzia dei pagamenti e sia in grado di generare nuove opportunità di business, garantendo al tempo stesso la massima soddisfazione per i clienti finali».

Gli shop previsti a regime saranno 160 e saranno collocati in modo da coprire le principali città italiane. I primi accordi con i futuri gestori sono già stati chiusi e nel prossimo semestre saranno inaugurati i primi 30 franchising, ad esempio nelle città di Torino, Brescia, Avellino, Pisa, Sestri Levante, Cinisello Balsamo, che diventeranno 50 entro fine anno. Entro l’estate saranno inaugurati anche a Milano, Roma, Bari, Matera e Lecce. Ai punti vendita permanenti si affiancheranno dei temporary shop in location di prestigio e in occasione di eventi di richiamo internazionale, come ad esempio il Salone del Mobile, la Fashion Week e la Design Week.

Il supporto alla filiera edile con AgoràCasa

AgoràCasa rappresenta il cuore dell’innovazione di Harley&Dikkinson: una piattaforma che digitalizza ogni fase del processo di ristrutturazione, consentendo alle rivendite di posizionarsi come distributori digitali, punti di riferimento locali per il mercato edilizio. Disponibile online e tramite app, AgoràCasa integra progettisti, imprese, installatori e committenti, garantendo una gestione ottimale del cantiere e assistenza qualificata attraverso la figura del local manager.

Oltre all’apertura dei negozi in franchising, HarleyDikkinson ha in previsione di allestire, presso i propri partner commerciali, corner informativi che replicano la struttura del negozio ricordando il HD one-stop-shop.

In questi corner, opportunamente posizionati in showroom di arredo bagno e materiali per la ristrutturazione, in agenzie immobiliari e in studi di progettazione e consulenza per la casa, l’utente di AgoràHD potrà appoggiarsi per maggiori informazioni e chiudere contratti di fornitura AgoràHD con selezionate imprese facenti parte del circuito.

L’obiettivo è creare un network locale di professionisti connessi da strumenti avanzati, trasformando i distributori in nodi strategici per l’innovazione e garantendo risultati certi per ogni intervento. In un contesto di forte trasformazione, guidato da normative europee come il Green Deal e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, Harley&Dikkinson punta così a posizionarsi come riferimento nell’adattamento alle nuove esigenze del mercato, con soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide future.