Questa mattina si è tenuto l’incontro tra la direzione generale del Galliera e le due organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Fpl promotrici del percorso in prefettura conseguente alla dichiarazione dello stato di agitazione del personale dei pronto soccorso dell’area genovese.

Durante l’incontro è emerso come il numero di personale in dotazione al pronto soccorso dell’Ospedale sia effettivamente inferiore rispetto a quello di altre realtà con lo stesso numero di accessi.

Si è convenuto pertanto, con la disponibilità e l’impegno effettivo della direzione, di implementare di otto unità il numero di personale infermieristico nel breve periodo in modo da consentire una riallocazione nei vari turni così da diminuire gli eccessivi carichi di lavoro ormai da troppo tempo insostenibili.

Per quanto riguarda invece la situazione del personale degli operatori socio sanitari, è stato comunicato che con le ultime assunzioni è stata saturata la capacità assunzionale autorizzabile, ma che sarebbe stata presa in considerazione la possibilità di far gravare una parte del trasporto degenti oggi a carico degli operatori sul servizio barellamento.

“L’impegno della direzione − si legge nella nota sindacale − verrà formalizzato in un accordo sindacale che consentirà così di portare i primi risultati ai colleghi facendo un piccolo ma importante passo avanti sempre nel tentativo di risolvere la problematica della sicurezza e della carenza di personale nel pronto soccorso dell’Ospedale della Duchessa argomenti che per Fp Cgil e Uil Fpl, insieme a quello delle aggressioni, sono sempre stati di prioritaria importanza, essendo non più rimandabile un effettivo miglioramento delle drammatiche condizioni di lavoro dei colleghi”.