Avvio poco mosso per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib segna +0,06% a 33.800 punti.

Nel listino principale guadagni per Leonardo (+1,76%), Banco Bpm (+1,03%) e A2a (+0,82%). In calo il titolo Campari (-5,12%), Poste Italiane (-2,84%) e Moncler (-1,64%).

Apertura cauta anche per le principali Borse europee in attesa della decisione della Federal Reserve sul taglio dei tassi. In avvio Londra cede lo 0,19%, Francoforte +0,02% e Parigi +0,03%.

Borse asiatiche poco mosse in vista dell’attesissima decisione della Fed sui tassi di questa sera, con il mercato spaccato sulle previsioni della dimensione del taglio che verrà annunciato da Jerome Powell.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,49%.

Prezzo del petrolio in calo: il Wti con consegna a ottobre passa di mano a 70,65 dollari al barile con un calo dello 0,76% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 73,19 dollari al barile con una flessione dello 0,69%.

Nei cambi euro poco mosso rispetto al dollaro: è scambiato a 1,121 dollari con un aumento dello 0,06%. Rispetto allo yen perde lo 0,59% a 157,3300.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 132 punti base (+0,26%), il rendimento è a +3,43%.