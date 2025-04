Stop ai lavori nella galleria Madonna della Guardia in variante dell’abitato di Velva, nel Tigullio, durante le festività pasquali e i ponti di primavera, in particolare da venerdì 18 aprile a lunedì 5 maggio, quando riprenderà il cantiere con il senso unico alternato e le chiusure notturne per consentire il completamento degli interventi tecnici di adeguamento impiantistico e strutturale. Lo hanno stabilito Anas e Regione Liguria per andare incontro alle esigenze di residenti e turisti.

«Si tratta – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – di una decisione perfettamente in linea con la rimozione delle lavorazioni più impattanti programmata nello stesso periodo dalle concessionarie autostradali sulle tratte liguri sulla base dell’accordo raggiunto nell’ultima riunione del tavolo tecnico con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cui ha partecipato anche Anas. Alla ripresa, lunedì 5 maggio, partirà l’ultima fase di questo cantiere molto importante, anche dal punto di vista dell’investimento da parte di Anas per circa 30 milioni di euro complessivi. Il ruolo di Regione credo sia stato fondamentale per garantire in ogni fase dell’intervento la concertazione con i comuni del Tigullio interessati con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi per i cittadini».

Dopo le festività è in programma una riunione del tavolo tecnico per traguardare la definitiva conclusione dei lavori.