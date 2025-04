Nasce in Confcommercio Savona lo sportello per l’innovazione digitale “EDI Confcommercio”, pensato per offrire consulenze personalizzate, servizi innovativi e soluzioni digitali su misura per le imprese.

Creato per supportare le aziende nell’affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mondo digitale contemporaneo, Edi Confcommercio (Ecosistema Digitale per l’Innovazione) funziona come punto di contatto centrale, guidando le imprese nel complesso panorama della tecnologia digitale.

«Grazie a questo nuovo servizio aiutiamo le aziende a navigare con successo tra le molteplici opportunità offerte dall’innovazione tecnologica – spiegano il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra e il vice Giuseppe Molinari − fornendo assistenza su misura, consulenze specifiche per l’implementazione di soluzioni digitali e supporto continuo per garantire che possano trarre il massimo beneficio dalle nuove tecnologie».

In Confcommercio Savona è stata costituita una squadra di professionisti che si occuperà di valutare la presenza online dell’impresa, rispondere ai suoi bisogni e guidarla verso le soluzioni più adatte per aprire i confini e arrivare a un posizionamento digitale.

Il lavoro riguarderà anche la valutazione dei rischi informatici a cui l’attività potrebbe essere esposta, in modo da avviare un processo di protezione e aumentare la sicurezza, oltre all’analisi dell’affidabilità dell’impresa dal punto di vista bancario in modo da ampliare la possibilità di accesso ai finanziamenti, migliorare le condizioni per l’ingresso e il sostegno di progetti di innovazione digitale sostenibili.

Un ulteriore aspetto dell’offerta dello sportello Edi riguarda le tecnologie per il turismo: i professionisti di Confcommercio Savona aiuteranno le aziende nel migliorare i servizi delle varie strutture ricettive avvalendosi delle tante possibilità della transizione digitale.

Tra le varie sfide che Edi intende cogliere anche quella dell’intelligenza artificiale a servizio delle imprese.