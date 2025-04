Via libera della Regione Liguria al riparto sul territorio degli 8 milioni di euro del Fondo regionale per le Politiche sociali previsto per il 2025. La somma verrà ripartita tra gli ambiti territoriali e sociali della Liguria, che potranno utilizzare la loro quota per investire e sostenere le aree assistenziali (tutela dei minori, anziani e persone con disabilità, giovani, contrasto alla povertà, politiche per la famiglia e servizi prima infanzia, entroterra e welfare di comunità).

Nella misura sono inclusi anche gli interventi e le spese del segretariato sociale, per fornire informazioni e valutare prese in carico ed interventi dei soggetti fragili.

«L’obiettivo della Regione Liguria – spiega l’assessore alle Politiche Sociali e Terzo Settore Massimo Nicolò – è quello dell’inclusione. Con questi 8 milioni i Comuni potranno portare avanti progetti in ambito sociale, sostenere strutture comunitarie e semi residenziali, le comunità alloggio e i centri diurni senza dimenticare i progetti legati agli interventi educativi e le azioni in favore di famiglie, anziani, disabili e di tutti i cittadini più fragili».

Le somme del riparto verranno assegnate al Comune capofila dei nuovi Ambiti territoriali sociali, per poi essere utilizzate secondo la programmazione territoriale. L’ammontare del contributo attribuito agli Ambiti viene attuato sulla base dei criteri precedentemente condivisi con i territori e tuttora vigenti.

Di seguito, il dettaglio dei fondi assegnati ai singoli Ambiti:

Ambiti Territoriali Sociali Importo totale

ATS/DSS 1 Ventimigliese 360.217,86

ATS/DSS 2 Sanremese 457.645,01

ATS/DSS 3 Imperiese 462.703,71

ATS/DSS 4 Albenganese 341.441,52

ATS/DSS 5 Finalese 323.690,86

ATS/DSS 6 Bormide 259.608,08

ATS/DSS 7 Savonese 643.855,40

ATS Genova 2.413.569,02

ATS/DSS 8 Extra Genova – Ponente 184.985,63

ATS/DSS 10 Alta Valpolcevera – Valle Scrivia 309.025,72

ATS/DSS 12 Alta Valbisagno – Valtrebbia 91.067,77

ATS/DSS 13 Extra Genova – Levante 167.686,24

ATS/DSS 14 Tigullio Occidentale 223.300,28

ATS/DSS 15 Chiavarese 399.782,23

ATS/DSS 16 Tigullio Orientale 175.060,50

ATS 17/DSS – Val di Vara 246.289,53

ATS/DSS 18 – Spezzino 530.527,00

ATS/DSS 19 -Val di Magra 409.543,64

TOTALE 8.000.000,00