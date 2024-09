Iren Acqua comunica che, a seguito della rottura di una condotta in via Cristo di Marmo di questa mattina, mercoledì 18, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in data odierna a Borzoli e Sestri Ponente, nelle seguenti vie:

• Via Cristo di Marmo

• Via Borzoli

• Via Padrino

• Via Priano

• Via Chiaravagna

• Via Domenico Oliva

• Via 16 giugno 1944

• Via Briscata

• Via Sant’Alberto

• Via Rollino

• Viale Villini Rollino

• Via Santa Maria della Costa

• Vie limitrofe alle vie sopra indicate nei quartieri Borzoli e Sestri P. alta

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto a inizio serata.

Nelle ore successive e durante l’interruzione, potrebbero verificarsi casi di abbassamento

di pressione e intorbidimento dell’acqua nelle vie indicate ed in quelle limitrofe.