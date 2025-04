Enrico Galiano, Micol Sarfatti, Gian Andrea Cerone e Ilenia Zodiaco: sono questi i primi nomi dei giurati del Premio e Festival letterario Umberto Fracchia, appuntamento che giunge quest’anno alla sua quinta edizione e che si terrà a Casarza Ligure da martedì 24 a domenica 29 giugno 2025. Il tema scelto è: “Cultura. Luogo comune”, con i 100 anni di “Fiera Letteraria” 1925-2025, la rivista fondata da Fracchia, a tiratura nazionale: un luogo di incontro e scambio di idee.

Confermata la squadra dello scorso anno, con la direzione artistica di Chiara Fiorini, la produzione esecutiva affidata a Flying Donkeys productions srl, e Marta Perego curatrice degli incontri letterari.

È aperto il bando per partecipare al concorso letterario nazionale, che si avvale del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. La premiazione si terrà domenica 29 giugno 2025.

«Anche quest’anno l’amministrazione comunale è impegnata in un grande lavoro per organizzare una settimana di eventi legati al Premio Letterario Umberto Fracchia − aggiunge la vicesindaca con delega alla Cultura Mirella Biasotti − per fare ciò sono stati pensati molteplici eventi che spaziano dal teatro alla musica, alle presentazioni di libri per ogni fascia d’età, escursioni, street food, aperitivi e cene. Tutto questo in collaborazione con le associazioni del territorio».

A chiudere l’evento l’ultima sera, domenica 29 giugno, sarà Enrico Galiano, in piazza Unicef, alle 21 con lo spettacolo “Sei un mito – Scopri chi sei attraverso i miti greci”. L’ingresso è gratuito.

In programma anche la possibilità di partecipare al “Fracchia Storylab”: progetto ideato e curato dalla giornalista e docente universitaria Stefania Micaela Vitulli. «Nasce, con lo spirito del fare cultura che è proprio del Festival e del Premio Fracchia, una scuola di scrittura e lettura».

INFORMAZIONI UTILI PER PARTECIPARE AGLI EVENTI

Concorso letterario:

Si può presentare un’opera narrativa breve, novella, racconto, inedita, in lingua italiana, o aderire alla sezione speciale dedicata al cortometraggio, massimo di 10 minuti, a colori o in bianco e nero, in lingua italiana o con eventuali sottotitoli, anche già edito. Possono aderire tutti i cittadini dell’Unione Europea, e non comporta alcuna tassa. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro il 16 maggio 2025.

Sezioni del Premio:

– giovani dai 16 ai 25 anni

– adulti dai 26 anni

– studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado liguri e nazionali

– studenti di scuole secondarie di secondo grado del territorio ligure e nazionale

– studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio ligure e nazionale

– studenti delle scuole secondarie di primo grado ligure e nazionale

– studenti universitari

– cortometraggio

Premi:

– Premio letterario nazionale Umberto Fracchia “Sezione Adulti” di Euro 500,00 riservato a coloro di età superiore ai 25 anni alla data di invio dell’opera;

– Premio letterario nazionale Umberto Fracchia “Sezione Giovani dai 16 ai 25 anni” di Euro 500,00 riservato a uno scrittore di età non superiore ai 25 anni alla data dell’invio dell’opera (fa fede il timbro postale o la ricevuta pec);

– Premio letterario nazionale Umberto Fracchia “Sezione Speciale Scuole Studenti del triennio delle scuole superiori di secondo grado liguri” di Euro 500,00 riservato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado liguri e nazionali sia singolarmente o eventualmente in gruppi-classi a fronte di esperienze di laboratori di scrittura creativa predisposti dalla scuola quale possibile progetto in orario extracurriculare;

– Premio letterario nazionale Umberto Fracchia “Sezione universitaria Facoltà di Lettere e Umanistiche liguri e nazionali, di Euro 500,00;

– Premio letterario nazionale Umberto Fracchia “Sezione Speciale Scuole Studenti del biennio delle scuole superiori” liguri e nazionali di Euro 250,00;

– Premio letterario nazionale Umberto Fracchia “Sezione scuola secondaria di primo grado” liguri e nazionali di Euro 150,00;

– Premio letterario nazionale Umberto Fracchia “Sezione speciale cortometraggio” di euro 300.

Per gli studenti degli istituti primari è possibile presentare elaborati e/o disegni al fine di ottenere fuori concorso una targa e/o menzione (a giudizio della giuria) e un buono per l’acquisto di materiale didattico.

Per informazioni si può inviare una mail a: info@premiofracchia.com

Il bando e il regolamento sono disponibili al seguente link: https://premiofracchia.it/

Fracchia Storylab

A far da docenti i testi, classici e contemporanei, che verranno letti, commentati e usati come modello di bottega, per creare narrazioni e racconti. Al termine dei 5 incontri, gli allievi avranno prodotto un proprio testo narrativo che verrà premiato al Festival Fracchia. Tutti i testi poi avranno forte visibilità attraverso affissioni e letture.

In ogni lezione, una “guida”, Stefania Vitulli, e periodicamente uno scrittore o scriptwriter. Il tempo tra una lezione e l’altra servirà a scrivere: ogni allievo invierà i propri racconti o esercizi ogni settimana e riceverà feedback durante la lezione o per email. Il tempo tra una lezione e l’altra servirà anche a leggere: in ogni lezione verranno consigliati testi di base in collaborazione con la biblioteca di Casarza Ligure.

Tra una lezione e l’altra, si formerà anche, grazie alla creazione di comunicazione sulle piattaforme social, una community reale legata allo Storylab: playlist con i libri evocati a lezione, contenuti condivisi, lancio di contest online su citazioni e autori, pareri sulle uscite della settimana in libreria, recensioni degli allievi, foto e video.

Gli appuntamenti-lezione, promossi d’intesa con il Comune di Casarza Ligure, si svolgeranno in nella biblioteca Fracchia di Villa Sottanis, e sono aperti a tutti, dai 14 anni di età in poi. Le date sono le seguenti: 29 marzo, 12 aprile, 3 maggio, 7 giugno, e l’ultima in corso di definizione, il 28 o 29 giugno.

Le lezioni toccheranno quattro temi “tecnici” di base:

incipit: chi ben comincia…

creazione e vita dei personaggi

impostazione della struttura/plot

il finale: come sappiamo quando una storia è chiusa

Gli scrittori/scriptwriter ospiti porteranno invece in aula i propri metodi originali e daranno ad ogni allievo un feedback prezioso.

Numero di lezioni: 1 ciclo di 5 appuntamenti in presenza (4 prima del Festival e uno finale più lungo) per un totale di 15 ore

Durata di ciascuna lezione: due ore e mezza x 4 + 5 ore durante il Festival Fracchia

Costo iscrizione: 50 euro per partecipante (Borse di studio da confermare)

Numero (chiuso/massimo) partecipanti: 12