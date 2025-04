Aperta oggi al pubblico con il favore del bel tempo Euroflora, in programma a Genova fino al 4 maggio. «È presto per fare una valutazione – dice il presidente del Porto Antico Mauro Ferrando – è importantissimo partire con il piede giusto, le premesse ci sono ma dobbiamo continuare così».

Alle proposte espositive si sono affiancate occasione per fare il punto sul settore florovivaistiuo e sul rapporto dell’uomo con il mondo dei fiori e delle piante. L’arena Roverella, al pian terreno del padiglione Blu, ha ospitato Dal bosco alla città: il verde che cura! – convegno di Coldiretti – Cnr con la partecipazione del presidente nazionale Ettore Prandini e del presidente regionale Gianluca Boeri, e del presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Basata su dati “Divulga”, la ricerca presentata al convegno evidenzia come il settore florovivaistico italiano abbia raggiunto un valore record di 3,3 miliardi di euro, frutto del lavoro di 19.000 imprese che coltivano su 30.000 ettari di terreno. Una dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l’agricoltura e l’economia, ha riflessi importanti anche a livello sociale per i benefici sulla salute delle persone – ha sottolineato Prandini -. Da qui l’importanza di valorizzare e promuovere piante e fiori Made in Italy «affermando con forza il principio di reciprocità delle regole, senza il quale rischiamo di vanificare l’enorme lavoro portato avanti in questi anni dai florovivaisti italiani in termini di sostenibilità, nonostante i problemi causati dai cambiamenti climatici e dall’aumento dei costi legato alle tensioni internazionali».

La senior project manager per UrbanShift presso C40 Cities a Londra Viola Follini ha rappresentato con una analisi attenta e dettagliata, l’importanza delle piante per la tutela dell’ecosistema e della stessa salute umana.

Il professor Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale di fama internazionale, protagonista di ricerche pioneristiche sull’intelligenza delle piante, ha illustrato la sua proposta di Fitopolis, la città del futuro: «Il cambiamento climatico e il riscaldamento globale stanno cambiando l’idea delle nostre città, nelle quali sono concentrare la maggioranza delle popolazioni. In Italia il 78% delle persone vive in città, in condizioni che stanno diventando sempre più insostenibili, pensiamo per esempio alle isole di calore, nei prossimi mesi sarà durissima. Ogni euro investito in alberi, si assorbe mille volte in più di anidride carbonica di qualsiasi tecnologia umana. Mi sembra chiaro quale sia la strada da percorrere».

L’astronauta Franco Malerba ha presentato il prototipo funzionale di serra spaziale, l’Istituto Italiano di Tecnologiache il robot per la potatura delle vigne. Nello spazio del Parco Nazionale delle Cinque Terre ha avuto luogo la dimostrazione dell’antica arte di costruzione dei muri a secco,.

Organizzata da Porto Antico di Genova, Euroflora comprende 154 giardini da tutto il mondo estesi su 85mila metri quadrati espositivi indoor e outdoor affacciati sul mare di Genova. Giunta alla sua tredicesima edizione, è l’unico appuntamento italiano riconosciuto da AIPH International Association of Horticultural Producers. Da venerdì 24 aprile a domenica 4 maggio, nell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront di Levante saranno in mostra le eccellenze di oltre 400 florovivaisti italiani ed esteri, progetti innovativi di architettura del paesaggio legati alla sostenibilità ambientale, proposte turistiche “green” e tecnologie all’avanguardia direttamente dal mondo della ricerca. Il percorso espositivo parte dal nascente parco urbano, entra nell’arena centrale del nuovo Palasport e prosegue negli spazi del Piazzale Mare e sull’area galleggiante in Marina per approdare poi sui due piani del padiglione Jean Nouvel. Quattro “Arene” ospitano spettacoli, concerti, esibizioni di floral designer, e incontri con importanti divulgatori scientifici – come Stefano Mancuso e Mario Tozzi – e personaggi conosciuti al grande pubblico come il maestro d’orchestra Peppe Vessicchio e il giornalista conduttore Federico Quaranta. Cinque le sale per i convegni e gli incontri riservati alle trattive con i buyers.

Alla rassegna sono abbinati 254 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, valutati da oltre cento esperti di settore nella giornata del 23 aprile. Sarà un giro d’Italia tra le migliori produzioni florovivaistiche made in Italy, con la grande partecipazione della Regione Liguria, passando dal Piemonte alla Toscana e alle Marche, dalla Campania alla Puglia e alla Sicilia con presenze collettive e individuali, università, parchi, e la partecipazione diretta del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, di Coldiretti, Confagricoltura, Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, Federfiori, Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani e Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori. Tra le novità, il Museo Egizio di Torino con il Giardino del piacere, numerose le presenze internazionali, accanto alle Floralies de France e Nirp, spicca la confermA del Jardin Exotique di Monaco con i suoi s esemplari di piante succulente. Grandi palme arrivano dalla Florida, dal continente asiatico arriva la Thailandia e debutta il Bhutan, l’unico stato al mondo con la Felicità Interna Lorda al posto del pil. Per gli appassionati di bonsai, il maestro giapponese di fama internazionale Naoko Maeoka terrà lezioni quotidiane dal 26 aprile al 29 aprile. Negli spazi della Regione Liguria a Euroflora si troverà anche una sezione dedicata ai grandi ibridatori con le ultime novità in produzione. 150 gli eventi in programma negli 11 giorni di apertura: convegni, spettacoli, talk, presentazioni, laboratori e tanta, tanta musica. Info e biglietti su: www.euroflora.genova.it, direttamente all’ingresso della manifestazione dal 24 aprile in piazzale Kennedy. A Genova ticket office in Porto Antico, e nei punti Genova Experience in piazza De Ferrari e in via San Lorenzo.

Durante Euroflora, nei week end del 26-27 aprile e 3-4 maggio ci saranno i Rolli Days: si aprono le porte dei palazzi nobiliari più belli e interessanti della città. Musei e parchi si con esposizioni ed eventi speciali. Per questa e per tutte le altre informazioni www.visitgenoa.it.

Annunciati i vincitori dei 21 concorsi d’onore

Dopo i lavori nella mattinata di ieri, dei 105 giurati, degli 8 responsabili di area e 3 dei 1 segretari di giuria che hanno esplorato i 154 giardini in mostra, al fine di valutare gli iscritti ai 254 concorsi complessivi., sono stati annunciati i vincitori e dei 21 concorsi d’onore di Euroflora 2025

Vincitore del Gran Premio d’Onore come espositore estero e premio per la scenografia di maggior effetto è risultato il progetto espositivo nato dalla collaborazione tra Deluca Farm di Miami, già presente ad Euroflora dal ’71, e l’arch. Giorgio Strappazzon di VSassociati. In procinto di tornare a Miami il pluripremiato Antonio De Luca esprime soddisfazione per la messe di riconoscimenti ottenuti: “E’ una grande gioia, la palma portata in anteprima a Euroflora porta il nome di mia figlia piccola. Questa palma è un ibrido tra due cocos, è una nostra creazione, e molto resistente al freddo, tanto che potrebbe vivere benissimo in Italia, anche nelle regioni del nord”. Strapazzon spiega come il premio sia un riconoscimento a un approccio innovativo che fonde design, natura e qualità della vita, con l’obiettivo di creare spazi interni ed esterni in cui la natura diventa protagonista. “Questa visione biofilica – sottolinea l’architetto – punta a migliorare il benessere delle persone in ambienti dove il verde non è solo decorazione, ma parte integrante dell’architettura”. Puntualizza inoltre: “Le specie botaniche, anche di specie rare, vengono selezionate con cura per ogni ambiente in funzione delle specifiche esigenze della Committenza”.

Grande soddisfazione per il Gran Premio d’onore per le partecipazioni collettive con superficie superiore a 400 metri quadrati assegnato alla Regione Marche è stata espressa dall’assessore all’agricoltura della Regione Marche Andrea Maria Antonini: “Euroflora è un’occasione per far conoscere il nostro territorio e le aziende marchigiane che investono sul verde. Sarà inoltre la vetrina per presentare, il prossimo 29 aprile, il nascituro distretto florovivaistico delle Marche”. Secondo il presidente della Camera di Commercio delle MarchE, Gino Sabatini: La nostra Regione ospità realtà di rilievo che hanno sviluppato pratiche virtuose ispirate all’innovazione e sostenibilità. Durante Euroflora il Parco Kennedy diventa un’occasione per promuovere le nostre eccellenze e il nostro teritorio”.

Ai Vivai Castagno, è andato il premio speciale Giovanni Robiglio assegnato al vincitore del maggior numero di premi. Un riconoscimento più che meritato per una realtà legata a Euroflora ininterrottamente dalla sua prima edizione, nel 1966. Di seguito l’elenco completo dei vincitori dei 21 concorsi d’onore e sezioni speciali:

Concorso Grandi partecipazioni collettive con superficie superiore a 400 mq GRAN PREMIO D’ONORE

Regione Marche

PREMIO D’ONORE

Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura

MENZIONE DELLA GIURIA per l’interno ottime rifiniture, ricca selezione varietale e disegno molto pulito

Regione Piemonte – Collettiva Florovivaisti

Concorso Grandi partecipazioni individuali con superficie superiore a 350 mq GRAN PREMIO D’ONORE

Soc. Agr. Romiti Vivai S.S. Di Pietro e figli

PREMIO D’ONORE

Vivai Castano & C. S.S.

MENZIONE DELLA GIURIA per la migliore partecipazione d’insieme

Confagricoltura

Concorso Presentazione collettive con superficie inferiore a 400 mq

GRAN PREMIO D’ONORE

Scuola d’Arte Bonsai

PREMIO D’ONORE

Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani – AFFI

MENZIONE DELLA GIURIA per la creatività ed originalità

Gambetta Fiori di Bannini Francesco

MENZIONE DELLA GIURIA per la decorazione, ricchezza e complessità dell’allestimento e la varietà delle composizioni floreali

Regione Campania – Assessorato dell’Agricoltu

Concorso Presentazioni individuali con superficie inferiore a 350 mq

GRAN PREMIO D’ONORE

COLDIRETTI

PREMIO D’ONORE

Associazione Italiana Piante Carnivore – AIPC

MENZIONI DELLA GIURIA

• I.PRO SRLS Studio di Ingegneria – Migliorini Ilaria

• Echecactus Flor di Sasso Serena

• L’Isola dei Giardini di Isola Fabio

• NG S.r.l.

Concorso Partecipazione di espositori esteri

GRAN PREMIO D’ONORE

ANTONIODELUCA Farms Inc.

PREMIO D’ONORE

Jardin Exotique De Monaco

Concorso Partecipazione di Comuni con superficie superiore a 350 mq

GRAN PREMIO D’ONORE

A.S.TER. S.p.A. per conto di Comune di Genova

Concorso Partecipazione di Comuni con superficie inferiore a 350 mq

GRAN PREMIO D’ONORE

Comune di Davagna

PREMIO D’ONORE

Comune di Recco

Concorso Partecipazione di Enti Parco, Orti e Giardini Botanici pubblici, altri Enti pubblici con superficie inferiore a 350 mq

GRAN PREMIO D’ONORE

Città Metropolitana di Genova

PREMIO D’ONORE

Ente Parco di Portofino

Concorso Partecipazione con prevalenza di piante fiorite da esterno

GRAN PREMIO D’ONORE

Comune di Recco

PREMIO D’ONORE

Regione Liguria – Assessorato dell’Agricoltura

MENZIONE DELLA GIURIA per la ricchezza e originalità di specie presentate

Associazione PROMOFLOR

Concorso Partecipazione con prevalenza di piante arboree e arbustive

GRAN PREMIO D’ONORE

COLDIRETTI

PREMIO D’ONORE

Regione Marche

Concorso Partecipazione con prevalenza di fiori recisi

GRAN PREMIO D’ONORE 1° PREMIO

Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani – AFFI

PREMIO D’ONORE 2° PREMIO

Gambetta Fiori di Bannini Francesco

MENZIONE DELLA GIURIA per l’abbondanza e la varietà di fiori

Regione Campania – Assessorato dell’Agricoltura

Concorso per l’esposizione con la scenografia di maggior effetto – Premio Silvina Donvito

PREMIO SPECIALE

ANTONIODELUCA Farms Inc.

MENZIONE DELLA GIURIA per rododendri, camelie, azalee che concorrono in un’esplosione di colori e offrono un possibile nuovo scorcio della città

Compagnia del Lago di Paolo Zacchera

Concorso per l’esposizione più votata della stampa accreditata – Premio Antonella Matacera

PREMIO SPECIALE

COLDIRETTI

MENZIONE DELLA GIURIA per al Bosco che Respira per l’esperienza immersiva e per le emozioni che suscita. Una celebrazione della vita che sarebbe piaciuta alla cara collega e amica Antonella.

COLDIRETTI

MENZIONE DELLA GIURIA per l’interessante progettazione di un percorso attraverso l’Italia con i suoi colori e le sue essenze che trova il culmine nelle finestre che si affacciano sul Mar Ligure

Regione Piemonte – Collettiva Florovivaisti

MENZIONE DELLA GIURIA per la semplicità di un giardino non tradizionale che stimola la meditazione

Associazione Italiana Piante Carnivore – AIPC

MENZIONE DELLA GIURIA per una perfetta ricostruzione di un borgo, dove il lavoro dell’uomo, nonostante la tecnologia è rimasto quello di un tempo. Grande cura per la conservazione del territorio e i segni di solidarietà umana

L’Isola dei Giardini di Isola Fabio

MENZIONE DELLA GIURIA per un tripudio di colori ed essenze che ricreano con estrema cura l’ambiente lacustre in un coinvolgente viaggio sensoriale. Spettacolari i due ulivi e la cascata di orchidee.

Comune di Recco

Concorso per la più bella presentazione di piante acidofile esposta alla manifestazione (azalea, camelia, rododendro, gardenia) – Premio Giuseppino Roberto

PREMIO SPECIALE

Compagnia del Lago di Paolo Zacchera

MENZIONE DELLA GIURIA per la composizione di particolare impatto, con disposizione delle piante rispettosa delle linee architettoniche e paesaggistiche

Regione Piemonte – Collettiva Florovivaisti

Concorso per l’esposizione che si aggiudica il maggior numero di riconoscimenti – Premio Giovanni Robiglio

PREMIO SPECIALE

Vivai Castagno & C. S.S.

Concorso ARS URBANA Under 30 – Premio Luca Nannini

1° PREMIO: Progetto VERDE INNOCENTIA

di Martina Coniglio – Francesca Macciò – Anna Sara – Marco Pizzo

2° PREMIO: Progetto NATURA NATURANS

di Lorenza Ferrari – Deila Di Fiordo – Alice Di Giannantonio – Emma Franco

3° PREMIO: Progetto OSSIMORO

di Fiorentino Ilaria – Alessia Franco – Karin Martini – Emanuele Dragomanni

Concorso ARS URBANA Over 30 – Premio Luca Nannini

1° PREMIO: Progetto WILD FLOWERS

di Sasso Giulia – Cecilia Francesca Galli Passerini

2° PREMIO: Progetto PRIMAVERA SILENZIOSA

di Mario Manfroni – Patrizia Burlando – Alessandro Chilosi – Sabrina Diamanti

3° PREMIO: Progetto UNVEIL

di CLEP STUDIO, Lisi Gloria – Valerio Croci – Fabrizio Esposito – Noemi Preziosi

MENZIONE DELLA GIURIA per il miglior gesto artistico: Progetto THAUMASTÀ

Le Cose Meravigliose di Daniele Pilla