La giunta comunale di Genova, riunitasi questa mattina nel Padiglione Blu del Waterfront di Levante, nell’ambito di Euroflora, ha approvato le seguenti delibere:

LAVORI PUBBLICI

Museo di Storia Naturale G. Doria

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, la giunta ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa a norma dell’impianto elettrico e per la realizzazione dell’impianto di rilevazione e allarme antincendio dell’edificio. Il progetto riguarda il primo lotto di lavori per un importo di 1 milione di euro, già inserito nel Programma Triennale 2025-2027.

Cimiteri

La giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di manutenzione straordinaria da effettuare presso i cimiteri cittadini mediante accordo quadro pluriennale, con un quadro economico di 700mila euro per la seconda annualità.

Via Molinetto di Voltri

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni, sentito il consigliere delegato alle Vallate, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della viabilità pedonale e la sistemazione a monte di via Molinetto di Voltri, nell’ambito del Parco di Villa Duchessa di Galliera, per un importo di 535mila euro.

Rio Maltempo

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo del secondo stralcio delle opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo – affluente del torrente Polcevera, a Rivarolo, per un importo di 4,3 milioni di euro.

Inserimento attività didattiche Mercato del Ferro

Su proposta degli assessori al Commercio e ai Lavori pubblici e manutenzioni, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di manutenzione straordinaria presso il Mercato comunale del Ferro, a Sestri Ponente, per l’inserimento di attività didattiche a cura dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese, nel primo piano del mercato, oggi non utilizzato. Una parte sarà destinata anche ad attività dell’Unione sportiva Sestri. Il quadro economico complessivo è di 700mila euro.

Palazzo Tursi

Approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, il Progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di adeguamento antincendio da 400.000 euro.

Semplificazione normativa

Approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, il Protocollo d’intesa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia per l’estensione alle scuole, soggette a vincolo del codice dei beni culturali, della procedura semplificata, sul modello di quanto già concordato sui cimiteri, riducendo i tempi nel rilascio dei pareri.

POLITICHE SOCIALI

Aggiornamento tariffe della compartecipazione della quota sociale, a carico del Comune, dei cittadini anziani fragili in strutture extraospedaliere convenzionate

Su proposta del facente funzioni sindaco e dell’assessore ai Servizi sociali, sono state approvate le linee guida per la compartecipazione del Comune di Genova alla quota sociale a carico dei cittadini anziani fragili, relativa a interventi di residenzialità in strutture socio-sanitarie extraospedaliere già convenzionate con ASL3.

In particolare, l’Amministrazione comunale recepisce quanto stabilito dalla Regione Liguria circa il riordino del sistema tariffario per la residenzialità sociosanitaria extraospedaliera. Sono 476 anziani in RSA a cui il Comune di Genova versa la quota del sociale che passerà, in modo progressivo con il rinnovo delle convenzioni, da 48 euro a 54 euro al giorno.

Nuovo sistema accoglienza minori stranieri non accompagnati

Su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali, è stato approvato il nuovo sistema di accoglienza residenziale per minori stranieri non accompagnati (Mnsa). Il nuovo sistema prevede il superamento dell’approccio emergenziale dell’accoglienza a un’impostazione progettuale. È prevista l’apertura, in via sperimentale, di un setting di accoglienza ad alta intensità assistenziale rivolto ai minori in specifica situazione di fragilità. La struttura sarà individuata attraverso un bando. È stato escluso l’insediamento della struttura nel centro storico e a Sampierdarena. È prevista, inoltre, l’attivazione di ulteriori 100 posti Sai Msna concessi dal ministero dell’Interno in aggiunta ai 183 già esistenti.

Oltre alle delibere, la giunta ha deliberato di rendere definitivo l’attuale attraversamento in piazza Corvetto, con un adeguamento dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sarà elaborato un progetto, che riguarderà anche l’illuminazione con l’inserimento di nuovi corpi illuminanti, e che sarà sottoposto alla valutazione della Soprintendenza.