Art Sub, azienda spezzina specializzata nei lavori marittimi e subacquei, entra nel capitale sociale di Barracuda Sub in qualità di socio di maggioranza.

L’ingresso di Art Sub in Barracuda Sub si colloca all’interno di un più ampio piano di sviluppo volto all’innovazione e all’ampliamento dei servizi nel settore subacqueo. Dopo aver trovato in Scafi – Società di Navigazione spa un partner solido per accompagnare il proprio percorso di crescita, Art Sub riconosce oggi in Barracuda Sub un nuovo alleato strategico con cui rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato.

«Barracuda Sub si appresta a vivere una nuova fase di crescita grazie all’ingresso di Art Sub», dichiara Fabrizio Forma, amministratore delegato di Art Sub, che assumerà il ruolo di presidente.

Si rinnova la fiducia a Francesco Scardino e Fabio Moretti, confermati nei rispettivi ruoli di amministratore delegato e responsabile commerciale e organizzativo. «Siamo entusiasti di questa partnership strategica − commenta Scardino − che rafforzerà ulteriormente la nostra presenza nel territorio e consoliderà le nostre aziende nel panorama nazionale dei lavori subacquei e marittimi».

Soddisfazione è stata espressa anche dai soci di Art Sub, Serbandini-Forma e Cafiero-Visco, che hanno sottolineato come l’operazione rappresenti un ulteriore sviluppo in termini di affidabilità e sicurezza per i numerosi clienti italiani ed esteri.

Art Sub e Barracuda Sub (a cui si riferisce la foto di apertura) oggi contano 60 addetti di cui 25 sommozzatori, 25 operatori marittimi e 10 tecnici/impiegati amministrativi distribuiti tra le sedi amministrative e operative della Spezia e Genova. La flotta comune comprende 30 mezzi marittimi, suddivisi fra motopontoni, pontoni, chiatte, rimorchiatori e motobarche da lavoro, oltre ad attrezzature subacquee tecnologicamente avanzate.

L’operazione si è conclusa con l’assistenza di Deloitte Legal.