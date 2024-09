Questa settimana le valli del Parco dell’Aveto propongono ancora tanti eventi tra natura, sport e cultura.

Domenica 22 settembre torna il consueto appuntamento con Wild Horse Watching: insieme alla co-fondatrice del progetto dr.ssa Evelina Isola, naturalista e guida ambientale esperta, potrete scoprire il comportamento, la socialità e le dinamiche dei famosi Cavalli Selvaggi dell’Aveto, immersi nella natura del Parco. Vi ricordiamo di consultare il nostro sito per non perdere anche le escursioni caratterizzate da itinerari tematici in base alle stagioni e da eventi speciali. (info e prenotazioni: tel. +39 347 3819395 – Email: icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

Restando in valle Sturla, sabato 21 settembre il Rifugio Malga Zanoni (Borzonasca) propone un imperdibile appuntamento fotografico per gli amanti della natura: un focus sull’Alta Val Maira raccontata attraverso i colori, i suoni, i versi dei suoi più timidi abitanti, i suoi animali. Storie di rispetto e di vita naturale, attraverso il racconto di Marco Bertelli, fotografo e innamorato di questa valle (evento gratuito con prenotazione consigliata: tel. +39 345 0225175).

Domenica 22 arriva invece a Borzonasca, presso il Palazzetto dello Sport Angelo Brignole, la Festa dello Sport: possibilità di provare tante discipline sportive a partire dalle h 10:00 fino alle h 19:00, con stand gastronomici per il pranzo e alle h 19:00 aperitivo finale (info e prenotazioni prove gratuite: tel. 329 9531005).

Per gli amanti della lettura, sabato 21 settembre alle h 15:30 a Santo Stefano d’Aveto presso l’Anfiteatro Ciosa si terrà Incontro con l’autore: Giacinto Gualtiero. Presentazione dei suoi libri e firmacopie.

Rezzoaglio offre un weekend ricco di appuntamenti:

– Sabato 21 in località Alpepiana, polentata di fine estate con ballo in compagnia di William Zolezzi

– sempre sabato 21 in località Lago delle Lame, edizione “zero” del Festival degli alberi: dalle h 9:00 alle 20:30 una giornata a tema alberi, immersi in un luogo incantevole e in svariate forme artistiche fra cui musica, danza, teatro, letture, esposizioni fotografiche e altro ancora

– Domenica 22 in località Farfanosa, 40^ Rassegna interregionale del cavallo Bardigiano, con premiazioni, stand gastronomici e spettacoli equestri

Venerdì 20 settembre ci spostiamo invece in val Graveglia in località Conscenti, presso la tensostruttura Sandro Pertini, per la Sagra della Natura e dei Sapori Autentici della Val Graveglia. Nel pomeriggio, dalle h 16:30, si comincia con “Il CuocoNE”, un momento culinario dedicato ai bambini che impareranno a fare Baciocca e Preboggion sotto la guida di esperte valgravegline. Dalle h 17:30 Tavola Rotonda per la presentazione del progetto “Ortolig” per la promozione della biodiversità agricola del territorio della Cooperativa Agricola Lavagnina. Infine, degna conclusione di giornata con la “Cena alla Sagra della Natura e dei Sapori”: h 19:30 apertura stand gastronomici con piatti tipici della Val Graveglia, e a seguire intrattenimento musicale con il cantante Michele.

Domenica 22 settembre si terrà in località Frisolino di Ne la Festa Patronale di N.S. della Guardia, con S. Messa alle h 11:00 e a seguire concerto di campane con l’Associazione Campanari Liguri; dalle h 16:15 Vespro e Processione con i tradizionali Crocifissi delle Confraternite e con la Banda Città di Sestri Levante; a seguire rinfresco sul sagrato ed estrazione lotteria.

E, sempre domenica 22, si terrà anche la 9° edizione di SvuotaCantiNE – Il Mercatino del Riuso, dalle h 10:00 alle h 18:00 in Località Conscenti, Area Verde Sandro Pertini.

Per tutti gli amanti dei funghi, segnaliamo “È tempo di funghi a Green Riviera!” (Loc. Giaiette, Borzonasca): offerte speciali per i mesi di settembre e ottobre con pernottamento, pensione completa, tesserino raccolta funghi, escursione con guida nei boschi per riconoscimento e raccolta funghi, tecniche di pulizia funghi, relax nel centro benessere per 1h30 con idromassaggio e sauna, aperitivo con fungo crudo abbinato a vino ligure, ricettario della nonna a base di funghi, osservazione guidata del cielo stellato distesi accanto al fuoco (info e prenotazioni: tel. 335 6755442).