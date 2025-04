Per la prima volta in un liceo italiano, il Martin Luther King di Genova, è stato riprodotto un complesso esperimento di fisica quantistica che dimostra la violazione delle disuguaglianze di Bell e che è valso il premio Nobel per la fisica nel 2022 ad Alain Aspect, John Clauser, e Anton Zeilinger. Lo riporta l’agenzia Dire.

I risultati ottenuti dai tre scienziati sono stati riprodotti da un team di tredici studenti e nove insegnanti del Liceo classico, scientifico e sportivo statale Martin Luther King, che ha utilizzato un nuovo laboratorio di ottica realizzato grazie ai fondi del Pnrr.

L’esperimento dimostra che le regole della fisica macroscopica classica non funzionano nel micromondo della fisica quantistica. Per lunedì 28 aprile alle 17 è prevista una presentazione pubblica alla cittadinanza, nella biblioteca dell’istituto.

L’esperimento è frutto di un approccio innovativo all’insegnamento della meccanica quantistica nelle scuole superiori: al King di Genova vengono direttamente introdotti i principi fondamentali della teoria quantistica sfruttando concetti di fisica (onde elettromagnetiche polarizzate) e di matematica (algebra vettoriale e numeri complessi) accessibili agli studenti del triennio.