Domani, mercoledì 23 aprile, gli specialisti Asl 3 saranno presenti all’Infopoint organizzato presso il Palazzo della Salute Fiumara per parlare di prevenzione dei tumori alle cervice, mammella e colon retto.

Dalle 8.30 alle 12.30 gli specialisti della Valutazione e Organizzazione dello Screening Asl 3 sono a disposizione nell’atrio del Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai, 80 – Genova Sampierdarena) per informazioni e consigli sui programmi di screening Asl 3 al femminile. L’accesso all’infopoint è gratuito e senza prenotazione. Disponibili anche colloqui personalizzati con lo specialista per approfondimenti nella stanza 14 al piano terra.

Con questa iniziativa aderisce al circuito di attività promosse a livello nazionale dalla Fondazione Onda occasione Open Week Salute Donna (dal 22 al 30 aprile 2025). Obiettivo: la promozione dell’informazione, prevenzione e cura al femminile, in ogni fase della vita.

Focus sull’attività di screening in Asl 3: www.asl3.liguria.it/valutazione-organizzazione-screening

Per maggiori informazioni: Ufficio Comunicazione dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, allo 010 849 7408 – 7819.