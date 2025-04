Tre bollini rosa al Gaslini, due agli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico a Genova, all’ospedale di Lavagna e agli ospedali di Imperia e Sanremo nel territorio della Asl 1. Sono i riconoscimenti che sono stati assegnati in occasione della 10ª Giornata nazionale della salute della donna dalla Fondazione Onda Ets che dedica tutta questa settimana alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita.

I bollini rosa sono un riconoscimento che viene destinato agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali malattie delle donne.

«Questi otto riconoscimenti ci rendono particolarmente orgogliosi – spiega l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò – anche in virtù dell’importanza dei percorsi multidisciplinari imprescindibili specie nella malattia oncologica, per offrire il miglior percorso di cura possibile al paziente. Da questi però bisogna partire e non sentirsi arrivati, perché il colore rosa, sinonimo di qualità, si diffonda sempre di più nei nostri ospedali».

Negli otto ospedali liguri, come in 250 nosocomi di tutta Italia con il Bollino Rosa promosso da fondazione Onda, in occasione del (H) Open Week sulla Salute della Donna, dal 22 al 30 aprile 2025, vengono offerti gratuitamente servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Qui il dettaglio delle offerte e le informazioni su come accedere alle prenotazioni dei servizi negli ospedali liguri.

Qui tutte le informazioni e i servizi offerti per la prevenzione oncologica.