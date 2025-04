Bell Racing Helmets e Omp, marchi di Racing Force Group, annunciano una nuova partnership con Sro Motorsports America, la filiale statunitense del più importante organizzatore di campionati ed eventi Gt.

Nell’ambito di questa collaborazione, Bell Racing Helmets e Omp saranno i fornitori ufficiali della sicurezza per Sro America, garantendo i più alti standard di protezione per i piloti e gli ufficiali di gara.

Il portafoglio di Sro Motorsports America comprende attualmente il Gt World Challenge America Powered by Aws, il Gt America powered by Aws, il Pirelli Gt4 America, il Tc America Powered by Skip Barber Racing School e la Toyota Gr Cup North America.

Racing Force mette a disposizione la propria competenza e dedizione al servizio di Sro America, rafforzando un impegno condiviso verso la sicurezza, le prestazioni e lo stile. Bell Racing Helmets continua a fornire caschi all’avanguardia per le attività delle pace car e degli hot lap, mentre Omp, punto di riferimento nell’abbigliamento ignifugo e nei dispositivi di sicurezza, equipaggia il personale del campionato con prodotti di alta gamma progettati per garantire la massima sicurezza e comfort.

Racing Spirit, il marchio emergente del Gruppo specializzato in abbigliamento tecnico premium, fornisce inoltre alla direzione di Sro America una selezione di capi che uniscono stile e prestazioni.

La collaborazione tra i marchi di Racing Force Group e Sro Motorsports America è entrata nel vivo con il round inaugurale della stagione a Sonoma, in California, seguita dagli appuntamenti in programma al Circuit of The Americas, Sebring International Raceway, Virginia International Raceway, Road America, Barber Motorsports Park e Indianapolis Motor Speedway.

Kyle Kietzmann, presidente e ceo di Racing Force Usa, commenta: «Siamo entusiasti di aver avviato questa nuova partnership su larga scala con Sro America, un attore di primo piano nell’organizzazione di campionati Gt. La stagione 2025 è iniziata in modo entusiasmante, con molti piloti e team che hanno scelto di utilizzare in pista i nostri marchi. Siamo orgogliosi di supportare Sro America con i nostri equipaggiamenti di sicurezza OMP e Bell Racing, oltre a fornire alla dirigenza abbigliamento tecnico premium attraverso il marchio emergente Racing Spirit. Il nostro obiettivo è di consentire a tutto il personale di Sro America di operare al meglio in ogni situazione durante i weekend di gara».

Robbie Montinola, Vp Marketing e Business Development di Sro Motorsports America, dichiara: «La sicurezza è una priorità assoluta per noi di Sro Motorsports America, e la collaborazione con Racing Force Group rafforza il nostro impegno a offrire la migliore protezione possibile ai nostri concorrenti e ufficiali. Bell Racing Helmets e Omp sono da tempo nomi di riferimento nella sicurezza nel motorsport, e la loro esperienza garantisce che il nostro personale nel paddock benefici dei più alti standard di innovazione e prestazioni. Siamo entusiasti di collaborare con una realtà così affermata e prestigiosa».