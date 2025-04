«Il Comune di Genova ha comunicato che il nuovo consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice, nella sua prima riunione, ha recepito l’indicazione del ministero della Cultura per la nomina del nuovo sovrintendente, Michele Galli. Ma non dovrebbe essere il contrario? Non è compito del consiglio di indirizzo proporre al ministero il nome del sovrintendente, e non viceversa?»

Sono le domande che pone pubblicamente il capogruppo M5S in commissione Cultura al Senato Luca Pirondini.

«L’articolo 10 dello statuto della Fondazione sembra essere molto chiaro − sottolinea Pirondini − è il consiglio di indirizzo a dover formulare la proposta al ministro della Cultura. Non il contrario. La trasparenza nei processi decisionali delle istituzioni culturali è fondamentale, soprattutto quando si tratta della guida di una Fondazione lirica di prestigio internazionale. Per questo chiediamo che Alessandro Giuli chiarisca pubblicamente come si è arrivati a questa nomina e se siano state rispettate le procedure previste dallo statuto».