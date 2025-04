La giunta comunale di Rapallo ha approvato il nuovo piano tariffario taxi puntando sulla massima trasparenza per tutti i cittadini e i turisti.

Sono state aggiornate le tariffe dopo oltre 10 anni, con una tariffa a forfait, mantenuta negli odierni valori per l’ospedale di Rapallo, trattandosi di un servizio essenziale.

Inoltre verranno posizionate nuove tabelle informative in italiano e inglese in 4 punti della città, piazza delle Nazioni, piazza Molfino, piazza IV Novembre (Iat) e piazza Cavour.

“L’obiettivo dell’amministrazione, in accordo con i tassisti – si legge in una nota del Comune – è garantire un’operazione di totale chiarezza verso l’utenza: con le tariffe a forfait per i percorsi più richiesti, sarà possibile conoscere in anticipo il costo esatto del proprio viaggio. Il progetto “Taxi Amico” renderà il servizio più accessibile, trasparente e vicino alle esigenze di tutti.