Il Comune di Chiavari ha pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per la procedura negoziata per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale in piazza Del Buono.

L’importo dei lavori è pari a 626.497,22 euro, di cui 590.159,22 a base di gara e 36.338 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La scadenza per la manifestazione di interesse a fissata alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2024. Qui il contenuto dell’avviso pubblico.

«Siamo sempre più vicini all’inizio dei lavori che daranno vita a una struttura moderna e versatile, pronta ad ospitare attività per giovani, adulti e bambini, e destinata a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità di Ri Basso e non solo – dichiara il sindaco, Federico Messuti – Questo centro, progettato per rispondere alle necessità del quartiere, includerà due sale multifunzionali, uno spazio bar/ristoro e servizi igienici accessibili alle persone con disabilità. In sintesi, con un investimento di 626.497,22 euro, il progetto prevederà la creazione di nuovi spazi nel quartiere di Ri dedicati all’aggregazione e al tempo libero per tutte le età».