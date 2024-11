Nella cornice di Euronaval, la fiera mondiale dedicata alla difesa navale, è stato siglato l’accordo fra il Consorzio Leviatad e Naval Québec finalizzato a rafforzare la collaborazione transatlantica nel settore, puntando a consolidare le rispettive catene di approvvigionamento e a promuovere la resilienza e la sovranità delle industrie europee e canadesi.

Si tratta di nuovo passo nel segno dell’internazionalizzazione che dà ulteriore slancio al progetto europeo ”Level 1 Accelerator for the Defence Sector-Leviatad” di cui il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine è capofila.

Oltre al Canada, sono coinvolti Italia, Francia, Belgio e Croazia.

Il memorandum, che avrà la durata di 48 mesi e potrà essere rinnovato allo scadere, prevede la promozione della competitività delle imprese dei paesi rappresentati nell’accordo su scala internazionale, consolidando la loro resilienza nelle aree strategiche della difesa; la collaborazione si svilupperà sotto forma di scambi di competenze, progetti congiunti di ricerca e sviluppo e iniziative di collaborazione tra i centri industriali delle aree coinvolte.

Entrambe le parti, al fine di aumentare l’efficacia del protocollo d’intesa, lavoreranno anche con le autorità governative dei rispettivi paesi per identificare e superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, cercando al contempo di ottenere sostegno per iniziative congiunte e armonizzare politiche e normative.

«Il partenariato con Naval Québec permetterà di creare delle sinergie essenziali fra le nostre imprese e network, accrescendo capacità di innovazione e competitività nel mercato internazionale della difesa navale. Questa intesa è il punto di partenza per incrementare ulteriormente l’efficienza e la capacità di sviluppo del cluster europeo della difesa navale che sta nascendo con il progetto Leviatad, grazie al quale diverse imprese hanno potuto accrescere la propria competitività nel settore, puntando sull’internazionalizzazione e l’innovazione tecnologica», sottolinea Lorenzo Forcieri, presidente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.

«Questo memorandum d’intesa rappresenta un passo decisivo per lo sviluppo di nuove opportunità commerciali e per migliorare la cooperazione tra le catene di fornitura navale del Québec e dell’Europa. Siamo lieti di lavorare con partner europei così prestigiosi per rafforzare il nostro settore», afferma Pierre Drapeau, presidente e a.d. di Naval Québec.

Focus sul Consorzio Leviatad

Il Consorzio Leviatad è una partnership europea che riunisce molteplici poli di eccellenza nella difesa ed ingegneria navale, subacquea, energia rinnovabile, yachting e sviluppo d’impresa, nato nell’ambito del progetto europeo Leviatad. È costituito da partner leader di settore provenienti da Italia (Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Navigo), Francia (Toulon Var Technologies/System Factory), Belgio (De Blauwe Cluster) e Croazia (Hrvatski Klaster Konkurentnosti Obrambene Industry). Il consorzio fa parte del programma Joint Cluster Initiative, volto a rafforzare la sovranità europea im settori strategici.

Con una solida esperienza nel campo dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione industriale e della collaborazione internazionale, il Consorzio Leviatad svolge un ruolo nel coordinamento degli sforzi dei suoi membri per rispondere alle richieste degli attori del campo della difesa navale, promuovendo attivamente la resilienza delle catene di fornitura europee.

Focus su Naval Québec

Naval Québec rappresenta l’intera catena di fornitura navale della regione canadese. La sua missione è promuovere la crescita e la competitività delle imprese dell’industria navale del Québec, in particolare nei settori della costruzione navale, della manutenzione, dell’innovazione tecnologica e dell’energia marina. Grazie alla sua vasta rete di partner locali, nazionali e internazionali, l’organizzazione lavora per rafforzare la posizione del Québec sulla scena mondiale in termini di sviluppo marittimo sostenibile e difesa navale e rappresenta oltre mille aziende e istituzioni della regione canadese; nel territorio e sulla scena internazionale promuove la cooperazione e l’innovazione in una moltitudine di settori legati all’industria navale.