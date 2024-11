L’Osteria Baccicin Du Caru di Mele è la migliore trattoria d’Italia. Lo ha decretato la XIX edizione di Golosaria Milano, manifestazione di riferimento per l’agroalimentare di qualità, ospitata nella nuova sede della Fiera Milano Rho, che ha conferito alla trattoria genovese la “Corona Rossa Unica”.

Oltre all’Osteria Baccicin Du Caru sono stati premiati altri 95 liguri tra produttori, ristoratori locali, negozi e gastronomie.

In particolare, i premi alla Liguria in questa edizione contano 5 nuove “corone” (riconoscimento che viene dato ai migliori ristoranti/trattorie), oltre alle 22 confermate, e 11 nuovi “faccini radiosi” (luoghi in cui l’esperienza enogastronomica è stata “commovente”), che si sommano ai 34 già premiati negli anni scorsi: ristoranti e trattorie liguri di altissimo livello, che trovano un ampio spazio nella celebre guida Il Golosario Ristoranti 2025, giunta alla sua 26ᵃ edizione.

Anche il settore vinicolo ha riscosso grandi successi: diverse cantine della Liguria sono state premiate tra i Top Hundred 2024 per i loro vini d’eccellenza, mentre altre si sono aggiudicate riconoscimenti nella categoria Top Hundred storici.

La Regione, presente alla kermesse che si è tenuta dal 2 al 4 novembre, ha partecipato all’edizione di quest’anno con uno spazio personalizzato nel quale la Liguria ha proposto un ricco calendario di eventi che ha permesso al pubblico di scoprire e assaporare le specialità del territorio. Le degustazioni e gli show cooking hanno visto protagonisti prodotti tipici come la focaccia di Recco col formaggio Igp e il pesto al mortaio, accanto a mitili e crostacei del Mar Ligure. Produttori locali e bartender liguri hanno inoltre offerto esperienze di mixology con cocktail a base di ingredienti regionali. Le dimostrazioni hanno celebrato le ricette della tradizione e le loro reinterpretazioni moderne, rispecchiando il tema della manifestazione: “Identità, territori e futuro”.

I premiati liguri a Golosaria

Premi Speciali

Per la guida Il Golosario Ristoranti l’Osteria Baccicin du Caru di Mele (GE) si aggiudica la Corona Rossa Unica, ovvero la miglior trattoria d’Italia per Gatti e Massobrio

I premi speciali sono stati assegnati a: Ristorante Olimpo – Hotel Vis à Vis di Sestri Levante (Ristoranti Nuovi – Migliori Tavole); Quintilio di Altare (Ristoranti Migliori Tavole); Antica Trattoria Semino di Busalla (Trattoria di Lusso); Osteria Moderna di Chiavari (Trattoria di Lusso); Ristorante Fuin e Ristorante Rondò di Sarzana (Trattorie di Lusso); Armanda di Castelnuovo Magra (Trattorie); Il Filo di Paglia di Carro, Ortosteria Renè di Albenga (Aziende agrituristiche); Duca di Levanto (Pizzerie); il cappon magro di Manuelina di Recco verrà premiato dal Consorzio Franciacorta per il Miglior Piatto dell’anno, accanto alla Cabossa con latticello di Brigasca, aneto e anguria del ristorante Nove – Villa della Pergola di Alassio.

Tra i negozi, La Rosa Blu di La Spezia, premiata nella categoria Enoteche con Ristoro, e il pastificio Dasso di Lavagna, per la categoria delle migliori Gastronomie.

Per il vino, con la premiazione dei Top Hundred 2024, i 100 migliori vini d’Italia per la Liguria vedono la premiazione della cantina Albana La Torre della Spezia con il Vino Rosso “Shaula” (marselan) 2020; Patrone Paolo di Pieve di Teco (IM) con il Riviera Ligure di Ponente Pigato 2022 e Viarzo di Quiliano (SV) con il Riviera Ligure di Ponente Granaccia “Bricco dei Bambini” 2020.

Per i 100 Top storici, le cantine premiate sono quelle di Ottaviano Lambruschi di Castelnuovo Magra con il Colli di Luni Vermentino “Il Casale” 2023; La Ricolla di Ne (GE) con il Colline del Genovesato Bianco “Brutal” 2022; Paolo Deperi di Ranzo (IM) con il Riviera Ligure di Ponente Pigato Superiore “Cremen” 2019; Calvini di Sanremo (IM) con il Riviera Ligure di Ponente Vermentino Gold Label 2022 e Il Monticello di Sarzana (SP) con il Liguria di Levante Rosso “Rupestro” 2023.

Corone Nuove (5)

MELE (GE) – Osteria Baccicin Du Caru (corona rossa unica)

SESTRI LEVANTE (GE) – Olimpo – Hotel Vis à Vis

CARRO (SP) – Il Filo di Paglia

CASTELNUOVO MAGRA (SP) – Armanda

SARZANA (SP) – Rondò

Corone Confermate (22)

CAVI DI LAVAGNA (GE) – Impronta d’Acqua

CHIAVARI (GE) – Duo Restaurant

GENOVA (GE) – Hostaria Ducale

GENOVA (GE) – Il Marin

GENOVA (GE) – La Nuova Cuciniera Genovese

GENOVA (GE) – The Cook

MONEGLIA (GE) – Orto By Jorg Giubbani

NE (GE) – La Brinca

PORTOFINO (GE) – Cracco

RECCO (GE) – Manuelina

SESTRI LEVANTE (GE) – Rezzano Cucina e Vino

CIPRESSA (IM) – Da U Titti

IMPERIA (IM) – Sarri

SANREMO (IM) – Paolo e Barbara

TAGGIA (IM) – Conchiglia

VENTIMIGLIA (IM) – Casa Buono

FRAMURA (SP) – L’Agave

RIOMAGGIORE (SP) – Fuori Rotta

SARZANA (SP) – Officine del Cibo

VARESE LIGURE (SP) – Amici

ALASSIO (SV) – Nove – Villa della Pergola

ALTARE (SV) – Quintilio

Radiosi Nuovi (11)

CHIAVARI (GE) – Osteria Moderna

GENOVA (GE) – Savô

SESTRI LEVANTE (GE) – Pescador Bistrot

DOLCEDO (IM) – Equilibrio

SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) – Locanda del Cavaliere

LEVANTO (SP) – Duca

SARZANA (SP) – Fuin

ALBENGA (SV) – Ortosteria Renè

CASTELBIANCO (SV) – Scola

GARLENDA (SV) – Il Rosmarino dell’Hotel la Meridiana

SAVONA (SV) – Quintogusto

Radiosi Confermati (34)

BUSALLA (GE) – Antica Trattoria Semino

CHIAVARI (GE) – Boccon Divino

CHIAVARI (GE) – Da Felice

GENOVA (GE) – Icuochi

GENOVA (GE) – Il Genovese, Cucina Ligure

GENOVA (GE) – Ostaia a Ribotta

GENOVA (GE) – Quelli dell’Acciughetta

PIEVE LIGURE (GE) – Ortica – Tenuta Golfo Paradiso

RECCO (GE) – Da Ö Vittorio

APRICALE (IM) – Apricale da Delio

APRICALE (IM) – La Favorita

CERVO (IM) – San Giorgio – San Giorgino

COSIO D’ARROSCIA (IM) – Cadò

DOLCEDO (IM) – Casa della Rocca

IMPERIA (IM) – Chez Braccioforte

IMPERIA (IM) – Surf

PIGNA (IM) – Federico Lanteri all’Osteria Martini

PIGNA (IM) – Terme

SANREMO (IM) – Ittiturismo M/b Patrizia

AMEGLIA (SP) – Pescarino

BRUGNATO (SP) – La Taverna dei Golosi

DEIVA MARINA (SP) – Lido

LA SPEZIA (SP) – La Rosa Blu

LEVANTO (SP) – La Picea

LEVANTO (SP) – Tumelin

ALASSIO (SV) – Il Gabbiano

ALBENGA (SV) – Il Posticino di Mirella Porro

ALBENGA (SV) – Pernambucco

ANDORA (SV) – Vignamare

BORGIO VEREZZI (SV) – Doc

CALIZZANO (SV) – Mse Tutta

FINALE LIGURE (SV) – Ai Torchi

NOLI (SV) – Nazionale

VARIGOTTI (SV) – Muraglia Conchiglia d’Oro