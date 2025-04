Vard, controllata norvegese di Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una nave per operazioni subacquee offshore con Dong Fang Offshore , uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore nella regione dell’Asia-Pacifico. Il valore dell’accordo è di 113.5 milioni di euro e prevede anche un’opzione per la realizzazione di ulteriori navi.

Fondata nel 2019, Dfo fornisce servizi di costruzione, operazioni e manutenzione nel settore dell’eolico offshore, dell’energia e delle telecomunicazioni.

Questa è la terza unità che Vard costruisce per Dfo, dopo le due Commissioning Service Operations Vessels ordinate a maggio 2024.

La nuova unità, basata sul progetto Vard 3 39, sarà una piattaforma altamente versatile e attrezzata per supportare operazioni subacquee, interventi di manutenzione e posa di cavi nei settori dell’eolico offshore e delle telecomunicazioni. Grazie a una forma dello scafo ottimizzata e a un avanzato sistema di propulsione, offrirà eccellenti capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un’elevata precisione nel mantenimento della posizione.

La nave avrà una lunghezza di 121,3 metri e una larghezza di 23 metri, con una velocità massima di 14 nodi. Potrà ospitare fino a 130 persone in 90 cabine e sarà progettata per garantire elevati standard di comfort, funzionalità e sostenibilità ambientale. Sarà dotata di una gru offshore di compensazione attiva dell’onda (Active Heave-Compensation) da 250 tonnellate, un ponte di lavoro di 1.200 m² predisposto per interventi di riparazione di cavi e hangar per veicoli sottomarini pilotati da remoto (ROV, Remotely Operated Vehicle) su entrambi i lati. Inoltre, l’unità sarà predisposta per l’installazione di un sistema di passerella compensata rispetto al movimento marino, di un carosello (grande piattaforma rotante che trattiene il cavo durante l’installazione) sottocoperta, di un trencher di grandi dimensioni e di un ponte di volo per elicotteri.

Lo scafo dell’unità sarà realizzato nel cantiere Vard di Brăila, in Romania, mentre l’allestimento finale e la consegna avverranno a Vard Søviknes, in Norvegia. La consegna della nave è prevista per l’inizio del secondo trimestre del 2027.