Apre ufficialmente oggi alla città il Teatro Civico totalmente rinnovato grazie ai lavori lo hanno reso più bello e accogliente.

L’inaugurazione è stata aperta a tutti i cittadini.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara: «Siamo orgogliosi di riaprire e restituire alla cittadinanza un Teatro Civico completamente rinnovato, con una veste moderna e accattivante, perfettamente in linea con la storia e l’importanza che questa struttura riveste nella nostra città. Negli ultimi anni abbiamo investito oltre due milioni di euro per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e per altri interventi finalizzati al risparmio energetico. Oggi, concludiamo il lavoro di restyling, finanziato con oltre 700 mila euro dalla Regione Liguria, che ha dotato il teatro di nuove poltrone, più comode ed eleganti, nuovi tendaggi e altri miglioramenti estetici. Riapriamo il teatro per presentarlo al pubblico e, a partire da domenica 3 novembre, una serie di eventi inaugurali anticiperà l’inizio della nuova stagione. Nessuna amministrazione aveva mai investito nel teatro quanto la nostra: oggi scriviamo un capitolo importante della storia del nostro Teatro Civico e continueremo a farlo con cartelloni e spettacoli di altissima qualità».

I lavori sono stati realizzati da un raggruppamento di imprese formate da: Ares Line SPA, Decimasrl., Cmci Societa’ Consortile arl, Cemip srl per un investimento complessivo di 779.572,64 euro, finanziati dal Fondo Strategico Regionale della Regione Liguria.

L’amministrazione comunale ha programmato tre eventi speciali tra i mesi di novembre e dicembre che si aggiungono alla normale programmazione.

Il nuovo sipario si aprirà domenica 3 novembre alle 21 con “Eravamo quasi in cielo” di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, indimenticato campione dell’Inter e capitano della Nazionale Italiana di calcio, che racconta la storia dello scudetto vinto dallo Spezia nel 1944.

Si prosegue giovedì 7 novembre (ore 21, ) Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra di fama nazionale e internazionale, porterà sul palco del Teatro Civico “Note a margine”. Si tratta di un racconto musicale narrato da Piovani con l’aiuto di quattro strumenti che agiscono in scena.

E domenica 15 dicembre appuntamento (ore 21) con “Pierino e il lupo”, condotto da Dario Vergassola e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo.

Questo il calendario degli eventi:

Domenica 3 novembre 2024 ore 21

Gianfelice Facchetti in

Eravamo quasi in cielo

L’impresa dello Spezia nel 1944

di Gianfelice Facchetti e Marco Ciriello

Attore, drammaturgo e regista teatrale, Gianfelice Facchetti porta in scena il monologo scritto a quattro mani con Marco Ciriello, che ripercorre i fatti legati all’epopea dei Vigili del Fuoco spezzini e allo storico scudetto del 1944. Una piccola grande storia finita nel dimenticatoio per anni, al centro dei libri Un giorno di allarmi aerei (1990 prima edizione – 2002 seconda edizione) e Lo scudetto dello Spezia (2018, Ed. Giacché), scritti dal giornalista Armando Napoletano.

Giovedì 7 novembre 2024 ore 2

Nicola Piovani in

Note a margine

di Nicola Piovani

con Marina Cesari (sax)

Marco Loddo (contrabbasso)

Vittorino Naso (percussioni)

in coorganizzazione con Mutua BVLG ETS

“Note a margine” è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo Leçon concert), È uno spettacolo in cui Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera

Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da via Carpenino) – orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19 – tel. 0187-727521 – email: info@teatrocivico.it

Domenica 15 dicembre 2024 ore 21n

Dario Vergassola in

Pierino e il lupo

con L’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo

“Pierino e il lupo”, con la voce narrante di Dario Vergassola e le musiche dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, è una fiaba musicale sempre attuale. Fu composta nel 1936 da Sergej Sergeevič Prokof’ev per voce recitante e orchestra.

I biglietti degli spettacoli sono in vendita on line su Vivaticket e presso il Botteghino del Teatro Civico

nfo: Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da via Carpenino) – orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19 –

tel. 0187-727521

mail: info@teatrocivico.it