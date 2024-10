L’installazione di laminatoi a caldo nell’area ex Ilva a Cornigliano è possibile secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Lo riferisce il segretario generale della Fiom Genova, Stefano Bonazzi, al termine di un incontro in Regione Liguria con il ministro. Lo riporta l’agenzia Dire.

“Il tema dell’Ilva è nazionale – ha detto Bonazzi – ma emerge la volontà da parte del governo di portare avanti una gara che veda anche investimenti consistenti su Genova. Il ministro ha parlato in maniera esplicita della possibilità di realizzare a Cornigliano un forno elettrico e laminatoi a caldo, in base alle volontà dei futuri investitori”.

Secondo Bonazzi «Queste sono prospettive importanti all’interno di un gruppo che riteniamo debba rimanere indivisibile e che deve vedere un investimento su Genova”, conclude il sindacalista».