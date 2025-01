Asl 5 ha nominato la dott.ssa Elena Barbagelata direttore Struttura Complessa di Medicina Interna 1, e la dott.ssa Margherita Simeone responsabile Struttura Semplice a valenza Dipartimentale SerD (Servizio per le Dipendenze) articolazione interna del Dipartimento Salute mentale e dipendenze.

La dott.ssa Elena Barbagelata (nella foto a sinistra) si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze e specializzata in Medicina Interna presso l’Università degli studi di Genova. Ha conseguito due Master di II° livello in “Salute e Medicina di genere” (2017) presso l’Università degli Studi di Firenze e in “Hospitalist: governo della complessità in Medicina Interna ospedaliera” (2019) presso l’Università degli studi di Genova.

Dal 2009 al 2021 è stata dirigente medico ex I° livello nell’Azienda sociosanitaria ligure n. 4 prima in Medicina d’accettazione e d’urgenza poi in Medicina interna. Dal 2021 al 2024 è stata responsabile di Struttura Semplice di Cure Intermedie presso il Polo ospedaliero di Lavagna.

Dal 2020, sempre in Asl 4, è stata responsabile Risk Management per la S.C. Medicina Interna e successivamente per la S.S. Cure Intermedie.

È docente del modulo di Endocrinologia al corso di laurea in Infermieristica presso l’Università degli studi di Genova.

Dal 2021 è presidente regionale Fadoi (Federazione Dirigenti Ospedalieri Internisti).

La dott.ssa Margherita Simeone (nella foto a destra) si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa e poi specializzata in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Firenze.

Dal 2005 al 2009 ha svolto attività libero-professionale come psichiatra presso comunità terapeutiche e Rsa.

Dal 2009 è psichiatra del Servizio Tossicodipendenze di Asl 5 gestendo, in ambito territoriale, pazienti psichiatrici multiproblematici ed elaborando programmi terapeutico-riabilitativi in equipe con diverse figure professionali. Qui è stata prima sostituta del responsabile SerD e successivamente responsabile facente funzioni.

Ha all’attivo numerose pubblicazioni.