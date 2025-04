ReVersal Sim rafforza la propria squadra con l’ingresso di due affermati professionisti genovesi provenienti dalla consulenza finanziaria indipendente: |i genovesi Paolo Manara e Giovanna Matarese sono ora i referenti della società per il territorio ligure.

Per celebrare questo ingresso strategico e rafforzare il legame con il territorio, ReVersal Sim ha organizzato un evento esclusivo dedicato a imprenditori e professionisti. Un’occasione per approfondire le tematiche legate alla gestione patrimoniale e all’evoluzione dei mercati finanziari, che si terra il 9 aprile alle 19 al Circolo Artistico Tunnel di via Garibaldi 6, Genova.

La serata prevede interventi sul tema “La consulenza finanziaria in Italia e le best practice del mondo anglosassone” , oltre a un approfondimento sulla costruzione di portafogli di investimento efficienti, seguito da un momento di networking e cena conviviale.

ReVersal Sim popone un nuovo paradigma per il wealth management in Italia: ReVersal significa inversione di tendenza, un cambio di direzione netto e deciso. Un nome che sintetizza la missione della societa: ridefinire gli standard della consulenza finanziaria in un settore ancora fortemente influenzato da logiche commerciali.

“Nel panorama italiano dell’asset & wealth management – si legge in una nota della società – la distribuzione di prodotti finanziari ha spesso prevalso su un approccio realmente orientato all’investitore, con strutture di costo opache e strategie standardizzate. ReVersal Sim nasce per cambiare questo modello, introducendo un approccio istituzionale, indipendente e su misura per imprenditori, professionisti e famiglie High Net Worth. Il modello proposto si basa su principi di trasparenza, efficienza e accesso privilegiato alle migliori strategie di investimento globali. Grazie alla partnership con Northern Trust, uno dei leader mondiali nell’asset management, ReVersal offre ai propri clienti soluzioni di portafoglio ottimizzate per garantire efficienza e massimizzare il valore del capitale nel tempo. L’obiettivo non è la vendita di prodotti, ma la costruzione di strategie d’investimento personalizzate, libere da conflitti di interesse e basate su evidenze empiriche consolidate. A garantire solidita e stabilita alla societa contribuisce la partecipazione di TXT e-Solutions, gruppo internazionale quotato nel segmento Star di Borsa Italiana. Con oltre 2.500 professionisti e una presenza consolidata nei settori dellinnovazione digitale e dei servizi tecnologici avanzati, TXT fornisce a ReVersal un’infrastruttura solida e una visione di lungo termine. Inoltre, ReVersal Sim opera all’interno di un rigoroso quadro normativo, essendo regolata da Banca d’ltalia e autorizzata da Consob”.