La biblioteca di Alassio lancia un nuovo servizio tutto dedicato al cinema. Sarà gratuito e fruibile nelle giornate di giovedì, con due proiezioni una alle 16 e una alle 21, e al sabato, con una proiezione alle ore 16. La sede sarà l’Auditorium della Biblioteca, che già ospita un cineforum a cui questa proposta si affianca per ampliarne l’offerta.

«Ci si è lavorato negli ultimi mesi del 2024 – esordisce Mariacristina Boeri, consigliere comunale di Alassio con incarico alla Biblioteca – e ora finalmente possiamo dare il via a questo nuovo importante progetto. Abbiamo scelto di dedicare due giornate e due film la settimana per poter dare un’offerta più ampia e variegata. Trattandosi di un servizio della nostra biblioteca lo abbiamo chiamato BiblioMovie».

Grazie all’accordo con la società Mplc, con l’acquisizione della Licenza ombrello®, in Auditorium potranno esser proiettati film gratuitamente con accesso aperto a tutti. Già scelta la data per l’inaugurazione del servizio, che sarà il giorno di San Valentino, 14 febbraio “che so bene cadere di venerdì, ma l’occasione era troppo ghiotta. Sarà un regalo a tutti gli innamorati anche di cinema”, prosegue Boeri. Non si può divulgare il titolo del film “perché la Licenza non consente di fare pubblicità esterna – precisa il consigliere – ma anticipo che sarà un film recentissimo di grande successo”.

Per conoscere la programmazione ci si deve rivolgere alla Biblioteca e iscrivendosi si riceverà direttamente sulla propria mail la programmazione in corso. «Vogliamo proporre divertimento, riflessione, grandi opere della storia del cinema, approfondimenti, insomma vogliamo dare l’opportunità, ai nostri cittadini e ospiti, di trovare un’occasione in più per uscire e socializzare».

Qualche anticipazione sui generi la svela il consigliere Boeri che sottolinea: «Ci sarà un po’ di tutto, dall’animazione ai documentari, dai film di avventura alle commedie, dai drammatici ai sentimentali, dai fantastici ai thriller. Stiamo anche pensando di riproporre cicli cinematografici che hanno lasciato il segno nella storia del cinema».

La Biblioteca coordinerà il servizio che, come conclude Boeri, “sarà anche un’importante proposta turistica, offrendo così un’ulteriore opportunità di svago e intrattenimento nella nostra città, sempre più orientata a fornire servizi di alta qualità, per uno stile di vita moderno e ricco di offerte”.

Per iscriversi, conoscere la programmazione e restare informati è possibile contattare la Biblioteca Deaglio (tel. 0182648078; email: biblioteca@comune.alassio.sv.it).