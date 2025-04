Dopo settimane di sperimentazione piazza Corvetto a Genova è pronta a entrare a pieno regime con la nuova viabilità pedonale che si è resa necessaria a seguito della prevista chiusura del sottopasso pedonale che collega via Roma a via Martin Piaggio indispensabile per i lavori di Cociv per il Terzo Valico: l’area, infatti, è stata individuata come luogo essenziale per la realizzazione di un pozzo d’uscita d’emergenza per i lavori sotterranei.

Per questo, e per poter garantire la sicurezza dei pedoni e la fluidità del traffico stradale, è stato deciso quanto segue:

In piazza Corvetto divieto di transito pedonale nel sottopasso di collegamento tra via Martin Piaggio e via Roma.

Nella galleria Nino Bixio divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte.

In via Martin Piaggio conferma del divieto di transito pedonale sul marciapiede lato Ponente nel tratto compreso tra via il civ. 11 e piazza Corvetto.

I flussi pedonali saranno deviati su nuovi percorsi alternativi che taglieranno la piazza – con l’ausilio di nuovi impianti semaforici – e che prevedono un attraversamento all’altezza di via Palestro in direzione centro piazza e una analoga all’incrocio con via XII Ottobre, in prossimità dell’area taxi.

Le modifiche entreranno in vigore nella notte dell’8 aprile, con i lavori di tracciatura che verranno eseguiti a cavallo tra il 7 e l’8.

«Abbiamo colto la necessità di chiudere il sottopasso come un’opportunità per sperimentare una viabilità alternativa di piazza Corvetto che possa essere anche più accessibile ai disabili e che non costringa a fare il giro della piazza – spiega l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino – in questi mesi abbiamo studiato una soluzione che ci permettesse di conciliare le necessità sia dei pedoni sia degli automobilisti, garantendo la sicurezza dei primi ed evitando che si formino file o ingolfamenti del traffico in un’area cruciale per la mobilità cittadina. Attraverso la nuova impiantistica semaforica i pedoni che avessero necessità di raggiungere via Assarotti, via Palestro, i teatri o via Martin Piaggio, potranno farlo attraversando via Roma e la piazza grazie a due nuovi attraversamenti pedonali».