Andersen Off, aperto il bando per associazioni del territorio

Due gli avvisi per proporsi per laboratori e letture o per proposte musicali e di intrattenimento danzante

Aperti gli avvisi per partecipare ad Andersen Off, la sezione dell’Andersen Festival dedicata alle realtà ed associazioni che operano sul territorio del Tigullio (da Portofino a Sestri Levante) e della Val Petronio (Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia). Andersen Off valorizza l’operato di singoli o di associazioni presenti sul territorio, arricchendo il programma della manifestazione che quest’anno sarà dal 5 all’8 giugno 2025. Due gli avvisi di partecipazione, uno per La selezione di attività laboratoriali, ludiche e/o di letture rivolte a grandi e piccini e l’altro per la Presentazione di proposte musicali e di intrattenimento danzante. I progetti ammessi dovranno essere autonomi dal punto di vista tecnico e non dovranno avere una durata superiore ai 40 minuti, le operazioni di allestimento e di disallestimento devono avere una durata massima di 30 minuti ciascuna, le attività proposte devono essere a ingresso gratuito. Per partecipare occorre inviare all’indirizzo andersen@mediaterraneo.it, entro le 12 del 30 aprile 2025, una scheda illustrativa del progetto corredata da curriculum vitae (nel caso di soggetto individuale) o da una scheda di presentazione del soggetto giuridico proponente ed eventuale altro materiale illustrativo discrezionale ritenuto utile per la valutazione. Le proposte pervenute entro il termine stabilito saranno valutate a insindacabile giudizio dalla direzione artistica del Festival. I soggetti le cui proposte verranno accettate dalla commissione saranno contattati dall’organizzazione del Festival per concordare gli aspetti pratici e logistici entro il 12 maggio 2025. Mediaterraneo Servizi srl metterà a disposizione gli spazi e i luoghi dove svolgere l’attività. Tutte le info sono disponibili sul sito www.andersensestri.it.