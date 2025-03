Si chiama “Il movimento come cura… strategie contro il Parkinson” il convegno in programma sabato 29 marzo, alle ore 15 nella Sala Rossa del Comune di Savona, aperto a tutti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione 50&Più, che tra i propri scopi ha riservato un ruolo di primo piano alla salute e la promozione dell’informazione, e l’Apas – Associazione Parkinson Savona, nata nel 2019 per favorire momenti di incontro e socializzazione tra parkinsoniani, che periodicamente si incontrano alla società di mutuo soccorso Fornaci.

Ora 50&Più porta il tema Parkinson all’attenzione del grande pubblico e promuove un convegno che vuole anche essere un momento di crescita personale, di confronto tra malati, le loro famiglie, i caregiver.

I relatori del convegno saranno:

la dottoressa Maria Laura Ester Bianchi, neurologa specialista in Parkinson

il medico neuroriabilitatore Giuseppe Frazzitta

Franco Quaglia per l’associazione Apas.

«Tra gli scopi dell’associazione 50 & Più c’è proprio l’impegno a elevate la qualità della vita dell’anziano – spiega Vincenzo Bertino, presidente di 50& Più di Savona -, per questo abbiamo pensato di organizzare questo convegno. Si tratta di un primo passo, al quale ne seguiranno altri, con iniziative ed eventi sempre volti al benessere e alla salute degli anziani».

«Apas è un’associazione costituita nel 2019 – spiega Antonio Saettone, portavoce del gruppo -, ma che conta una quarantina di soci e oggi si fa promotrice di un’importante iniziativa per diffondere informazione sul Parkinson. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che numerosi sono i malati, ma anche le persone che hanno bisogno di avere informazioni, per questo siamo costantemente impegnati nel supportare le famiglie e nel divulgare sapere e supporto».

Il convegno di sabato rappresenta uno dei cardini del fitto calendario di eventi promosso dall’associazione 50&Più, che dal 1974 opera per la rappresentanza, la tutela dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società da valorizzare, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo, fornendo loro assistenza e supporto.

A livello nazionale l’Associazione 50&Più conta 50 anni di attività e 300 mila soci. La storia savonese è più recente, ma in provincia sono oltre 3500 i soci, che fanno parte del gruppo e possono beneficiare di varie occasioni: appuntamenti dedicati alla formazione, gite sociali, approfondimenti.

L’associazione 50& Più ha sede in Confcommercio (corso Ricci) e risponde alle richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale delle persone.