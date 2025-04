La vertenza Ge.Am preoccupa la Uiltrasporti della Liguria che, questa sera alle 18, incontrerà il presidente della Regione Marco Bucci, probabilmente Adsp e l’attuale sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, per tentare di fare chiarezza. “Un incontro − si legge nella nota sindacale − per discutere di una questione spinosa sulla quale le istituzioni avrebbero dovuto intervenire molto tempo fa come indicato dalla Uiltrasporti che non ha mai condiviso il percorso incerto intrapreso fino a questo momento e che ha generato proroghe temporanee e, di fatto, una mancate assegnazione”. Per fare chiarezza, Uiltrasporti Liguria auspica la presenza di tutti li attori della vertenza al tavolo della Regione.

L’Autorità di Sistema Portuale non può più procedere con una proroga del servizio di igiene ambientale all’interno del porto di Genova scaduta il 31 marzo 2025. «Un pasticcio che sbatte fuori dal porto di Genova una realtà consolidata e a controllo pubblico che, secondo Uiltrasporti, deve necessariamente proseguire con il servizio nello scalo genovese per garantire qualità e occupazione – spiegano Stefano Scarpato e Sheeba Servetto di Uiltrasporti Liguria − oggi la continuità lavorativa è un problema che le istituzioni si devono porre con forza: Autorità di Sistema Portuale, Comune di Genova e Regionale Liguria devono assolutamente occuparsi della continuità del servizio di Ge.Am dentro al porto, come diciamo da più di un anno, questo per evitare pasticci sull’assegnazione del servizio».

Adsp ha illustrato nel precedente incontro una situazione che ha del surreale. Ovvero, i tempi per un paventato accordo tra Adsp e Comune di Genova, che traguardasse di fatto i nostri obiettivi, non ci sarebbero stati. Secondo Adsp, per i tempi ristretti, non è stato possibile avere un passaggio in consiglio comunale a causa di un errore dell’Amministrazione uscente che pensava di far passare l’accordo con una semplice delibera di giunta. «Un pasticcio da campagna elettorale che i cinque lavoratori a termine non si meritavano. Nel frattempo, l’assegnazione dell’appalto è stata fatta a Progitec – puntualizzano Scarpato e Servetto − in questo contesto, sempre secondo la ricostruzione di Adsp, l’Amministrazione comunale proverà a impugnare l’assegnazione ma occorrerà attendere l’esito del tribunale per muoversi di conseguenza. Nel frattempo Ge.Am resta fuori dal porto e non resta che augurarci un’inversione di marcia. Diversamente sarà mobilitazione: noi lo avevamo detto»