Giovedì 23 gennaio il primo appuntamento 2025 con gli specialisti Asl 3 in Val Bisagno.

Tre incontri su salute e benessere dedicati alle persone over 65. Il ciclo di eventi “Vivere in salute”, iniziato nel 2024 con altrettanti appuntamenti, è curato dal dipartimento corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3, diretto da Gianni Testino, in collaborazione con Università Popolare Associazione Gau.

Primo appuntamento giovedì 23 gennaio alle 16, al Centro Civico di Genova Staglieno (via Bobbio 21D), per parlare con gli esperti del potere della gentilezza per la salute.

Nella stessa sede e orario, sono previsti altri due incontri, sempre in accesso libero e gratuito: lunedì 24 marzo “Integratori e polivitaminici: necessità o imposizione del marketing?” e lunedì 19 maggio “Semplici consigli per uno stile di vita corretto oltre i 65 anni”. L’introduzione agli eventi è di Ferdinando Sganga, medico chirurgo responsabile dell’area stili di vita dell’Università Popolare

Per informazioni: segreteria scientifica dipartimento Corretti Stili di Vita e Programmi di Comunità Asl 3 patrizia.balbinot@asl3.liguria.it