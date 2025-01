Il Centro Trasfusionale dell’Asl 4 invita i donatori di sangue a recarsi quanto prima presso l’Ospedale di Lavagna per rinforzare le scorte. In questi giorni successivi alle festività, infatti, il Centro ha registrato un calo della disponibilità dei gruppi negativi, in particolare di RH Negativo.

Da qui l’appello rivolto ai donatori, abituali e nuovi, a rispondere alla necessità contingente recandosi presso la Palazzina dei Servizi dell’Ospedale di Lavagna (al terzo piano) dal lunedì al sabato, su appuntamento. Per fissarlo è sufficiente telefonare al numero 0185/308441.

Si ricorda che può donare chiunque: uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in condizioni di buona salute e con peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita.