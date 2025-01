Il Comune di Varazze ha deciso di prorogare la gestione della Spiaggia Libera Ponente Teiro all’attuale gestore, ovvero la ditta Beachcletta sas, in virtù della clausola contrattuale prevista nel precedente accordo. La proroga, che ne estende la gestione fino al 31 dicembre 2025, conferma la fiducia nei confronti del gestore attuale e dei servizi offerti alla collettività.

“L’Amministrazione comunale di Varazze – attraverso le parole del vicesindaco e assessore al Demanio Filippo Piacentini – esprime piena soddisfazione per la gestione della spiaggia negli ultimi anni che ha dimostrato l’efficacia e la correttezza della scelta compiuta. La decisione infatti di affidarne la gestione tramite una gara economicamente più vantaggiosa ha avuto come obiettivo principale non solo il ritorno economico per l’Ente, ma soprattutto la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti. La spiaggia è diventata un punto di riferimento per le famiglie, non solo durante la stagione estiva, ma anche nei mesi invernali, grazie all’offerta di attività sportive e di somministrazione. Inoltre, la spiaggia è stata valorizzata come una bellissima cartolina turistica che arricchisce Varazze, offrendo un’attrazione anche fuori stagione e diventando un luogo di incontro e socializzazione. L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a garantire che la Spiaggia Libera Ponente Teiro continui a essere un luogo accogliente e funzionale per la comunità, nel pieno rispetto delle normative e con l’intento di promuovere un turismo sostenibile e di qualità”.

“Per la prossima stagione sarà a breve attivato il bando per l’affidamento della spiaggia libera del Solaro rimasta senza gestore durante l’ultima stagione nonostante il Comune avesse per due volte avviato le procedure di gara. Purtroppo, la poca certezza temporale, dovuta alle scadenze delle concessioni, aveva scoraggiato i partecipanti ma con la finestra di proroga sino al 2027, siamo fiduciosi che la spiaggia possa essere affidata” conclude il vicesindaco.