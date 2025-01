13,2 milioni di euro di investimenti per interventi su oltre 200 alloggi tra manutenzione, miglioramento e nuovi acquisti. Questi i numeri del 2024 di Arte Imperia, l’azienda territoriale per l’edilizia di Regione Liguria. Diversi i cantieri portati a termine e in corso che si concluderanno nel 2025. Si passa dal maxiprogetto, atteso da decenni, di riqualificazione delle cosiddette Gallardi di Ventimiglia per un importo complessivo di 5 milioni di euro, fine lavori previsto per metà febbraio, ai lavori in corso all’interno del progetto Pinqua della Pigna di Sanremo con oltre 30 alloggi coinvolti tra edilizia residenziale pubblica e sociale, per arrivare agli interventi di rimozione dell’amianto, già terminati a Taggia in via Del Piano e via Borghi e in corso, conclusione prevista entro la primavera, in via Caduti del Lavoro a Ventimiglia.

A questi si aggiungono inoltre la manutenzione straordinaria, anch’essa terminata con la fine dell’anno, delle facciate di un importante stabile in via Genova a Bordighera e l’attenzione riservata all’entroterra con il lavoro di recupero in corso, propedeutico alla realizzazione di 10 alloggi, di un edificio a Caravonica rimasto incompiuto per trent’anni.

«Parliamo di numeri davvero significativi che testimoniano l’impegno e il grande lavoro svolto da Regione Liguria e Arte Imperia – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Di fronte a una crescente richiesta, che ha purtroppo natura nazionale, ci siamo rimboccati le maniche per trovare risorse e mettere in cantiere più interventi possibili per rispondere alle necessità dei nostri assegnatari e di chi un’abitazione ancora non ce l’ha. I 13 milioni di euro di investimenti sono la riprova tangibile di ciò, con oltre 150 alloggi interessati da lavori in un solo anno e più di 30 acquisti ex novo. Abbiamo operato e stiamo operando in edifici che attendevano una riqualificazione da tempi immemori come le Gallardi di Ventimiglia, la Pigna di Sanremo o lo stabile all’ingresso dell’abitato di Caravonica, con coraggio e volontà di migliorare. Stiamo inoltre puntando al traguardo dell’amianto zero, in tal senso nel 2024 c’è stata un’importante accelerata, che vogliamo raggiungere al più presto. Nel 2025 proseguiremo sulla strada tracciata con l’obiettivo di rendere l’edilizia residenziale sempre più inclusiva all’interno delle nostre città. Anche in questo caso abbiamo un modello nel capoluogo Imperia, in via Pirinoli, a due passi da borgo Marina, qui abbiamo acquistato e stiamo lavorando su uno stabile che porterà complessivamente all’assegnazione di 18 alloggi di alto livello».

Proprio l’edificio di via Pirinoli, quattro gli alloggi attualmente ristrutturati e già assegnati, è protagonista del progetto europeo Life BE-WoodEN che ha lo scopo di innovare il concetto dell’abitare attraverso l’utilizzo del legno. Tra le iniziative sviluppate da Arte Imperia nell’anno appena concluso vi è inoltre il co-housing con cinque diversi progetti, dedicati a persone con particolari difficoltà, avviati in provincia.

«Stiamo affiancando gli interventi infrastrutturali a nuove acquisizioni strategiche e a una continua attività per migliorare la vita quotidiana dei nostri assegnatari – dice l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini -. Attraverso il centro servizi all’utenza forniamo istruzione, formazione, consulenze fiscali e sociali coinvolgendo altre realtà del territorio e soprattutto creando un rapporto sempre più a 360 gradi con chi abita i nostri alloggi. I numeri presentati oggi sono frutto di un lavoro sinergico, che non ha precedenti recenti nella nostra provincia, portato avanti grazie al fondamentale apporto di Regione Liguria. Nel 2025 puntiamo a concludere al meglio i cantieri aperti e ad aprirne nuovi legati al Fondo sviluppo e coesione e agli altri canali di finanziamento che stiamo seguendo».

Per ciò che concerne il Fondo sviluppo e coesione per il 2025 sono in programma: l’acquisto di 24 alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica nel Comune di Imperia, lavori di recupero e manutenzione dislocati in tutta la provincia, manutenzione straordinaria in edifici a Bordighera e Isolabona e diversi interventi di rimozione dell’amianto.