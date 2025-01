L’Its Academy Efficienza Energetica di Savona, presenta la decima edizione del corso per Tecnico superiore per l’energia sostenibile – efficientamento energetico nelle applicazioni industriali “Industria 4.0” e nella domotica in programma a Savona e Genova (qui le info per Savona, qui per Genova) per conseguire il Diploma di istruzione tecnica superiore in efficienza degli impianti energetici.

Ecco le informazioni: ciascun corso è rivolto a 24 giovani e adulti inoccupati, disoccupati e occupati (no studenti), di età non inferiore ai 18 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale.

Al termine del corso biennale gli studenti diplomati avranno competenze e abilità riguardo la progettazione, l’organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione per migliorarne l’efficienza energetica e sapranno valutare la loro integrazione e l’impatto ambientale sul territorio. Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze riguardanti l’efficientamento energetico nell’ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche.

Il monitoraggio nazionale 2024 a cura dell’agenzia Indire certifica che l’87% dei diplomati risultano occupati a un anno dal diploma, di questi il 93,8% (pari a 5.744) con un lavoro coerente con il percorso di studi svolto (fonte: https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnologici-superiori/monitoraggio-nazionale/)

Al termine del percorso formativo gli studenti potranno conseguire, le certificazioni operative:

1) Attestato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il rischio industriale

2) Attestato di certificatore energetico

3) Attestato di frequenza alla formazione per utilizzo Plc Zelio Schneider Electric.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea:

Gli studenti possono scegliere di svolgere lo stage di 9 settimane in azienda, all’estero, grazie al programma Erasmus+

Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del 31 gennaio 2025.