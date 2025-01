«Sarà pronto entro questa sera il passaggio pedonale necessario a liberare le persone che questa notte sono rimaste isolate della frana in località Marsiglia, nel Comune di Davagna». Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone nel corso del sopralluogo effettuato oggi pomeriggio insieme al sindaco Maurizio Luoni nella zona dove questa notte si è verificata una frana che ha isolato circa 60 persone, tra cui molti anziani.

«Stiamo lavorando con il sindaco, i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori per risolvere la prima parte relativa all’emergenza e somma urgenza – ha detto l’assessore Giampedrone – creando un passaggio pedonale in sicurezza, aperto alcune ore al giorno e fondamentale per eliminare la situazione di isolamento in cui si trovano i residenti, consentendo anche ai bambini di andare a scuola. Domattina l’intervento in corso proseguirà per cercare di aprire un percorso carrabile temporaneo per portare a valle tutte le auto di coloro che vivono nella frazione. Anche dal punto di vista sanitario, tutti gli operatori, Vigili del Fuoco e personale del 118 sono allineati per garantire la necessaria assistenza ai residenti».

La fase successiva riguarderà la messa in sicurezza della parte franata e il suo ripristino: «A questo proposito si tratta – ha aggiunto Giampedrone – di un terreno privato su cui bisognerà effettuare un intervento strutturale. Il sindaco dovrà fare un passaggio con i legittimi proprietari e poi, in un secondo momento, interverremo noi come Regione Liguria per supportare l’amministrazione anche per garantire le risorse necessarie».