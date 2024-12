Ecco gli studi medici aperti in Asl 5 sabato 28 e domenica 29. L’obiettivo è di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del Mmg:

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17

28/12 8-12 Enrico Lazzerini via Aurelia, 1 Padivarma

28/12 8-12/14-17 Giorgio Peluso corso Roma, 48 Levanto

29/12 8-12 Claudia Corbani via Brigate Partigiane,76 Follo

29/12 8-12/14-17 Giorgio Peluso corso Roma, 48 Levanto

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.18

28/12 8-12 Rossano Bertani corso Cavour, 339 La Spezia

28/12 8-12 Matteo Di Nasso piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia

28/12 8-12 Marco Lazzeri via Vittorio Veneto, 173 La Spezia

28/12 14-17 Maria Serena Ruffini via Cesare Battisti, 110 Le Grazie

28/12 14-17 Svetlana Panok via Sardegna, 11/A La Spezia

28/12 14-17 Luisa Pietrogiacomi via Amalfi, 4 La Spezia

29/12 8-12 Rossano Bertani corso Cavour, 339 La Spezia

29/12 8-12 Svetlana Panok via Sardegna, 11/A La Spezia

29/12 8-12 Davide Barletta via delle Cave, 114 La Spezia

29/12 14-17 Maria Serena Ruffini via Cesare Battisti, 110 Le Grazie

29/12 14-17 Camilla Zattera via Genova, 129 La Spezia

29/12 14-17 Pier Celestino Saulino viale Italia, 475 La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.19

28/12 8-12 Maria Pia Ferrara via Castagno, 1 Luni

28/12 8-12 Tarcisio Luigi Andreani via Madonnina, 56 Luni

28/12 14-17 Pier Luigi Angelinelli via Sommovigo, 159 Arcola

28/12 14-17 Lucio Salvetti piazza Siena, 29 Luni

29/12 8-12 Maurizio Lutman via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

29/12 8-12 Tarcisio Luigi Andreani via Madonnina, 56 Luni

29/12 14-17 Giovanni Frediani via Pisanello, 5 Ameglia

29/12 14-17 Tarcisio Luigi Andreani via Madonnina, 56 Luni