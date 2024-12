Dal 16 dicembre 2024 al 18 febbraio 2025, le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) liguri avranno a disposizione una nuova opportunità per avviare o potenziare il loro processo di digitalizzazione. Il Polo di Innovazione del Sistema Camerale Pid-Next, ha lanciato, in collaborazione con le Camere di Commercio tra cui la Camera di Commercio di Genova, un bando per la concessione di contributi fino al 100% per servizi di first assessment digitale e orientamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Questa iniziativa, totalmente finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation Eu, si inserisce nel contesto della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, con l’obiettivo di sostenere le Pmi nella loro trasformazione digitale.

Pid-Next è il Polo di Innovazione del Sistema Camerale e ha l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle di micro, piccole e medie dimensioni (Mpmi).

Come Funziona il Bando PID-Next

Le aziende liguri che desiderano usufruire del servizio possono avvalersi di un percorso articolato in tre fasi, pensate per accompagnarle nella digitalizzazione.

Primo step: analisi personalizzata della maturità digitale

La fase iniziale del processo consiste nel First Assessment Digitale, un incontro dedicato con un esperto del Polo di Innovazione che condurrà una valutazione approfondita del livello di digitalizzazione dell’impresa. Durante l’incontro, verranno analizzati gli obiettivi aziendali e i fabbisogni tecnologici per definire le aree di intervento e individuare le tecnologie più adatte per il miglioramento delle performance aziendali.

Secondo step: orientamento e innovazione

In seguito all’analisi, l’impresa riceverà un report personalizzato che illustra i risultati del First Assessment che fornisce indicazioni su come procedere nel cammino di digitalizzazione. Il report conterrà anche suggerimenti su partner tecnologici con cui l’impresa potrà collaborare e informazioni su possibili finanziamenti aggiuntivi per supportare il percorso di innovazione.

Terzo step: accesso a opportunità di trasferimento tecnologico e networking

La fase finale prevede l’integrazione dell’impresa nel network Pid-Next, che offre l’accesso a un ampio panorama di partner pubblici e privati. Le imprese saranno supportate nel trovare soluzioni innovative e nel rafforzare la propria competitività sul mercato attraverso la tecnologia. In questa fase il Punto Impresa Digitale di Genova offre la possibilità di usufruire di due ore di consulenza specialistica in base alle esigenze emerse dal Firs Assessment (anche questo servizio è a costo zero per l’impresa, finanziato direttamente dalla Camera di Commercio di Genova).

A chi è rivolto il bando?

Il bando PID-Next è destinato a tutte le micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Italia. È un’occasione per le PMI che vogliono affrontare il cambiamento digitale, ma che necessitano di supporto per comprendere come integrare le nuove tecnologie nei propri processi aziendali.

Modalità di adesione e tempi

Le domande per partecipare al bando possono essere inviate esclusivamente online, tramite la piattaforma ReStart di infocamere dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2024 fino alle ore 16.00 del 18 febbraio 2025. Per completare la domanda, le imprese devono accedere al portale con Spid, Cie o Cns.

Documentazione Richiesta

Per una corretta presentazione della domanda, è necessario allegare i seguenti documenti:

Avviso (da leggere) Allegato 1 – Lista di esclusione di rispetto del principio DNSH (da visionare) Allegato 2 – Modulo delle dichiarazioni (compilare online, scaricare e firmare digitale) Allegato 3 – Informativa trattamento dei dati personali (da visionare). Allegato 4 – Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati (firmare digitalmente) Allegato 5 – Dichiarazione assenza conflitto di interessi Titolare Effettivo (firmare digitalmente)

È obbligatorio indicare un indirizzo Pec per le comunicazioni ufficiali.

Supporto per la compilazione della domanda

Le imprese interessate possono trovare supporto nella compilazione della domanda seguendo la sezione Aiuto e Contatti della piattaforma ReStart di infocamere . Per eventuali difficoltà tecniche, è possibile inviare una richiesta all’indirizzo email pidnext@unioncamere.it o chiamare il numero 049 2015200.

Per informazioni relative alla imprese della sola Camera di Commercio di Genova sul bando PID-Next, è possibile scrivere a pid@ge.camcom.it o chiamare i numeri: 010 2704 262 (Eva Bramante)- 010 2704 263 (Serena Pagliosa) – 010 2704 264 (Federica Traversa) per fissare un eventuale appuntamento.